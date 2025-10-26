مسكوت: الاتحاد الفرنسي للمصارعة أكد رفضه القاطع لأي تجنيس بطرق غير قانونية

تلقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خطابًا رسميًا من فؤاد مسكوت رئيس الكونفدرالية الإفريقية للمصارعة نائب رئيس الاتحاد الدولي.

وأشار رئيس الكونفدرالية الإفريقية للمصارعة، في خطابه، إلى أنه خاطب رسميًا الاتحاد الفرنسي للمصارعة؛ للاستفسار عن حالات التجنيس غير القانونية التي تم رصدها، مؤكدًا أن الاتحاد الإفريقي يتعامل مع الملف بمنتهى الجدية حفاظًا على حقوق الاتحادات الوطنية والرياضيين الأفارقة، وفي مقدمتهم الاتحاد المصري للمصارعة.

وأوضح مسكوت أنه تلقى ردًا رسميًا من الاتحاد الفرنسي للمصارعة، يؤكد التزام الجانب الفرنسي الكامل بلوائح الاتحاد الدولي للمصارعة، ورفضه القاطع لأي ممارسات تتعارض مع القواعد المنظمة لتغيير الجنسية الرياضية، مشيرًا إلى أن الاتحاد الفرنسي فتح تحقيقًا داخليًا شاملًا بشأن الوقائع محل الشكوى.

وأعرب فؤاد مسكوت عن تقديره للتعاون المستمر مع وزارة الشباب والرياضة المصرية، مشيدًا بدورها الداعم للاتحاد المصري للمصارعة.

وأكد حرص الاتحاد على صون حقوق الرياضيين المصريين وضمان تطبيق القوانين الدولية بكل شفافية وعدالة.

ويأتي هذا الخطاب، في إطار التنسيق المتواصل بين الكونفدرالية الإفريقية ووزارة الشباب والرياضة، بشأن متابعة ملف التجنيس الرياضي، تأكيدًا على رفض القارة الإفريقية لأي ممارسات تخل بنزاهة المنافسات، أو تمس الحقوق المشروعة للرياضيين.