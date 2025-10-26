قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيراميكا كليوباترا يهزم كهرباء الإسماعيلي ويتصدر الدوري المصري
إصابة 4 فلسطينيين في إطلاق نار من قوات الاحتلال بالضفة
مصطفى عماد: تقديم عرض فني أمام الرئيس حلم تحقق ومش محتاج حاجة تاني من الدنيا| خاص
خلصت خلاص.. النقابة العامة تعلن عن انفراجة كبرى في أزمة بنج الأسنان
ضربة موجعة لـ بيراميدز فى مباراة التأمين الأثيوبي
بيراميدز يتفوق على التأمين الأثيوبي 1-0 في الشوط الأول
أسعار الذهب اليوم بمستهل التعاملات المسائية
كيفية أداء ركعتي سنة الفجر إذا فات وقت الصلاة.. عضو مركز الأزهر تجيب
مسكوت: الاتحاد الفرنسي للمصارعة أكد رفضه القاطع لأي تجنيس بطرق غير قانونية
دقائق قليلة تربط سيناء بالقاهرة.. الدولة تبني شبكة أنفاق لحماية أرض الفيروز
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار في هذه المناطق
وزيرة الخارجية الفلسطينية تؤكد على أهمية وحدة المجتمع تحت قيادة منظمة التحرير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
دقائق قليلة تربط سيناء بالقاهرة.. الدولة تبني شبكة أنفاق لحماية أرض الفيروز

محمد البدوي

تواصل الدولة المصرية جهودها المكثفة لإعمار وتنمية شبه جزيرة سيناء، تلك الأرض الغالية التي سطر فيها أبطال القوات المسلحة أروع ملاحم البطولة والفداء، وقدموا أرواحهم ودماءهم دفاعًا عن ترابها الطاهر، حتى يظل العلم المصري مرفوعًا خفاقًا على رمالها، تردده أصوات النصر والتكبير من كل شبر فيها.

تنفيذ مشروعات كبرى 

وتعمل الدولة، بتوجيهات من القيادة السياسية، على تحويل سيناء إلى منطقة تنموية متكاملة، من خلال تنفيذ مشروعات كبرى في مجالات البنية التحتية والخدمات والطرق والمرافق العامة، بما يحقق التنمية المستدامة ويجعلها امتدادًا طبيعيًا لوادي النيل والدلتا.

دعم جهود الاستثمار 

وأولت الدولة اهتمامًا خاصًا بملف الربط الجغرافي بين سيناء وباقي محافظات الجمهورية، حيث تم تنفيذ 6 أنفاق عملاقة تربط سيناء بالقاهرة والدلتا، لتسهيل حركة الأفراد والبضائع ودعم جهود الاستثمار والتنمية في المنطقة.

الحياة المعيشية لأهالي سيناء

كما تم تطوير ورفع كفاءة الطرق المؤدية إلى سيناء، وإنشاء محاور تنموية جديدة تربط مدن القناة بشمال وجنوب سيناء، مما يسهم في جذب السكان والاستثمارات، وتحقيق نقلة نوعية في الحياة المعيشية لأهالي سيناء.

رسالة وفاء لدماء الأبطال

ويأتي هذا الاهتمام في إطار رؤية الدولة الشاملة لتحقيق تنمية متوازنة بين جميع المحافظات، وتأكيدًا على أن سيناء جزء لا يتجزأ من قلب مصر النابض، وأن إعمارها هو رسالة وفاء لدماء الأبطال الذين دافعوا عنها، ورمز لإرادة المصريين في البناء والتحدي والانتصار.

وخلال احتفالية وطن السلام أمس؛ أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي  إلى أن شهر أكتوبر هو شهر النصر وأن النصر لم يأت بقوة الجيش فقط بل أولاً بقوة الشعب، مؤكداً أن الشعب الذي يرفض الهزيمة يعينه الله على النصر، مؤكدا على أن اتخاذ القرار مسئولية، وأن قضيتنا عادلة، وأن مصر لا تتعدى على حقوق الآخرين.

القوات المسلحة سيناء الاستثمار أهالي سيناء شمال سيناء جنوب سيناء

