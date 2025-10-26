مصر القومي: الرئيس السيسي وضع ميثاقًا جديدًا للسلام في احتفالية "مصر وطن السلام"

أعرب المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، عن تقديره العميق لما تضمنته كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية "مصر وطن السلام" من مضامين وطنية وإنسانية رفيعة، مؤكدا أن الرئيس قدّم نموذجًا فريدًا في القيادة الواعية التي تدرك معنى المسؤولية، وتستند في قراراتها إلى قيم أخلاقية وإنسانية راسخة.

وأشار روفائيل، إلى أن تأكيد الرئيس بأن القرار مسؤولية كبيرة” يعكس إدراك القيادة المصرية أن القرار الوطني لا يُبنى على الانفعال أو المصلحة الضيقة، بل على تقدير عميق للواجب ومسؤولية أمام الله والتاريخ والشعب، وأن مصر باتت بفضل قيادتها رمزًا للحكمة والتوازن في عالمٍ يموج بالأزمات.

وأضاف روفائيل، أن إشارة الرئيس إلى أن الشعب الذي يرفض الهزيمة يعينه الله على النصر تعيد للأذهان روح الإرادة المصرية التي لا تعرف الانكسار، وهي ذات الروح التي قادت مسيرة الدولة نحو التنمية والبناء رغم ما تواجهه من تحديات داخلية وخارجية.

وأكد روفائيل، أن حديث الرئيس عن استمرار “تقديم الخدمات للاجئين رغم تزايد أعدادهم” يعكس الوجه الإنساني لمصر، ودورها الراسخ في حماية المستضعفين وتقديم العون دون تمييز، بما يؤكد أن السلام بالنسبة لمصر ليس شعاراً سياسياً، بل سلوكاً إنسانياً متجذرًا في ثقافتها وتاريخها.

وأكد رئيس حزب مصر القومي، أن دعوة الرئيس إلى تكثيف زيارات الطلاب إلى سيناء خطوة مهمة لترسيخ الوعي الوطني لدى الأجيال الجديدة، وغرس معاني الانتماء والتقدير لتضحيات رجال القوات المسلحة الذين كتبوا بدمائهم تاريخ الوطن المجيد.

وأضاف أن كلمة الرئيس السيسي في احتفالية "مصر وطن السلام" لم تكن مجرد خطاب، بل كانت رسالة دولة تكتب تاريخها بأخلاقها وإنسانيتها، وتؤسس لمستقبلٍ يعلي قيم السلام والعدل والكرامة الإنسانية في المنطقة والعالم.