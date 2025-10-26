مفيدة شيحة: دخول الرئيس السيسي برفقة الأطفال في احتفالية وطن السلام مشهد استثنائي

أشادت الإعلامية مفيدة شيحة، باحتفالية «مصر وطن السلام» التي انطلقت مساء السبت، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن الاحتفال عكس صورة مشرفة لمصر وقدرتها على تنظيم فعاليات ضخمة تليق بمكانتها الإقليمية والدولية.

وقالت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج «الستات» المذاع عبر قناة النهار وان، إن أكثر اللحظات تأثيرًا في الحفل كانت دخول الرئيس السيسي إلى القاعة برفقة مجموعة من الأطفال، في مشهد وصفته بأنه "لقطة تلقائية تساوي ملايين الجنيهات" لما تحمله من دلالات إنسانية ورسائل إيجابية تعكس روح الأبوة والرعاية.

وأضافت الإعلامية مفيدة شيحة، أن احتفالية «وطن السلام» قدمت مشهدًا عربيًا جديدًا يبرز قوة مصر الثقافية والفنية، مؤكدة أن الدولة باتت تمتلك خبرات كبيرة في تنفيذ احتفالات كبرى تضاهي أضخم الفعاليات العالمية.