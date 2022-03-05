تسريب للغاز في الخط الرئاسي بالهواشم بمحافظة دمياط

شهدت منطقة «الهواشم»، التابعة لمركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط، تسريبا للغاز في الخط الرئيسي أسفل الكوبرى العلوي، على الطريق الساحلي الدولي، مساء اليوم السبت.

وعلى الفور، تم إخطار الأجهزة الأمنية بدمياط وبدورها أخطرت الأجهزة المعنيه، وانتقل مسئولو شركة الغاز إلى مكان التسريب للمعاينة، وتم فرض كردون أمني لمنع دخول المواطنين إلى مكان التسريب، كما تم قطع الغاز عن المنطقة، لحين حل مشكلة التسريب.

وعلى صعيد اخر انتقل رجال الحماية المدنية بدمياط إلى موقع التسريب، وتم التواصل مع كافة الجهات التنفيذية في محافظة دمياط، للتواجد، وحل مشكلة تسريب الغاز، ومعرفة السبب في ذلك، ومنع وصول التسريب إلى المناطق السكنية.

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