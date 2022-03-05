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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

إسراء الدمياطية.. حكاية ملاك رحمة فضلت التسويق الإلكتروني على التمريض| فيديو

إسراء الدمياطية
إسراء الدمياطية

عشقت التسويق الالكترونى وفضلت عن التمريض…  انها إسراء شيبيب ابنه مركز كفرسعد بمحافظة دمياط، في السنه النهائية بكليه التمريض وتعمل منذ سنوات بمجال التسويق الإلكتروني. 

تقول إسراء شبيبيب :"بدأت العمل بالتسويق الالكترونى منذ سنوات واحترفته وأحلم بأن أصل إلى العالميه في مجال التسويق الالكترونى" ، حيث ترى اسراء  نفسها تجتهد دوما لتصل إلى كل ماهو متطور ومتجدد في مجال التسويق الالكترونى.

أضافت إسراء خلال لقائها مع "صدى البلد"  انها تعرف التسويق الالكترونى واحده مجالا مختلفا  عن طبيعه الفتاه الدمياطية فاغلب من يعمل في مجال التسويق الالكترونى  من الشباب من الرجال ومنذ دخولها هذا المجال وجدت تشجيعا كبيرا من اسرتها وهى مازالت تعمل بمجال التمريض وفي نفس الوقت تجمع مابين التمريض والتسويق الالكترونى.

واشارت إلى أن طموحها في مجال التسويق الالكترونى جعلها تطمح في تأسيس شركه للتسويق الالكترونى بدمياط تضم الكثير من الشباب من الجنسين وخاصه الفتيات  لان اغلب الفتيات يخشن العمل في التسويق الالكترونى لانه مجال جديد على طبيعه العمل بدمياط.

وأوضحت. إن محافظة دمياط محافظة تجاريه وصناديق والتسويق الالكترونى بها سيكون ناجحا لانه يختلف تمام عن الإعلانات المموله التى يلجأ إليها أصحاب معارض الموبيليا والمصانع والحلويات والالبان وغيره من رجال الأعمال في مختلف المجالات التى تشتهر بها محافظة دمياط فمجال SEO يختلف تماما عن الاعلانات المموله.

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