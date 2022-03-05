عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير ١١٥محضر تمويني بدمياط على المخابز ومستودعات الغاز

الحملات على المحلات
الحملات على المحلات

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال الحملات التى تنفذها مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، لضبط المنظومة التموينية، والتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة.

وفى هذا السياق، نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات متتالية على مدار يومين، استهدفت المرور على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز بمناطق مختلفة، أسفرت عن رصد مخالفات تتعلق بنقص وزن رغيف الخبز وادارة مخبز بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن أسعار السلع وأيضاً عدم وجود شهادات صحية وعرض لحوم مكشوفة للبيع، حيث تم تحرير ١١٥محضر تجاه تلك المخالفات.

فيما تستمر حملات مديرية التموين للتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع او التلاعب بالمنظومة التموينية.

أقراايضا 

خصومات تصل لـ 30% .. كل ما تريد معرفته عن معرض "صنع في دمياط" للأثاث

دمياط التموين التجارة الداخلية منال عوض المخابز مخالفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الداخلية: مصرع 23 عنصرا إجراميا شديد الخطورة فى حملات أمنية

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم السبت 5-3-2022 | فيديو

أنت راجل كبير في السن.. رانيا شاهين تهاجم هشام المليجي| والأخير يرد

احذر.. حالات قطع المعاش بقانون التأمينات الجديد

بقرار حكومى .. إعفاء ملايين الطلاب بالمدارس من المصاريف الدراسية | تفاصيل

أنباء عن مقتل أحد أعضاء الوفد الأوكراني المفاوض مع روسيا.. تفاصيل

5 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم السبت 5 مارس 2022

الروسية منتظمة.. مصادر: وقف رحلات مصر للطيران إلى موسكو بشكل مؤقت لـ جدوى التشغيل

موضوعات متعلقة

خصومات تصل لـ 30% .. كل ما تريد معرفته عن معرض "صنع في دمياط" للأثاث

ترشيحاتنا

يوم تاريخي.. مها طنطاوى أول قاضية تترأس محكمة بمجلس الدولة.. صور

الجرام وصل 1000 جنيه.. قفزات جنونية في أسعار الذهب

السفارة المصرية في بنين تنظم فعالية ثقافية للفرنكوفونية للعام 2022

إنفوجراف.. نتائج مبادرة صوتك مسموع لحل شكاوى المواطنين في فبراير الماضي

مع عودة رياح الخماسين.. نصائح لمرضى الحساسية والأمراض التنفسية لتجنب أضرارها

الحرب الروسية الأوكرانية تشتعل.. أمريكا تلقى ورقة جديدة لحل الأزمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيادة أسعار سيارات فولكس فاجن في مصر موديلات 2022

نشرة المنوعات.. ساحر يدق مسمار في رأس امرأة.. علاقة حورية البحر بكورونا.. ولحظة تدمير الحلم الأوكراني

نذير شؤم.. اكتشاف حورية بحر عمرها 300 عام وعلاقتها بـ كورونا

ساحر يدق مسمار في رأس امرأة تريد الحمل | شاهد ما حدث

فيديو

رمال وأتربة| تفاصيل طقس متقلب ينتظر المصريين.. فيديو جراف

3 عقوبات لن يفرضها الغرب على روسيا.. خطوط حمراء رسمها الناتو لنفسه.. فيديوجراف

تزوجت 6 مرات وارتدت الحجاب.. محطات في حياة هدى رمزي

سامية جمال ..عادت للرقص فى الـ 60 بسبب أزمة مالية.. وحكايتها مع رشدى أباظة وعبد الله كينج

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ