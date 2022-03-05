تحرير ١١٥محضر تمويني بدمياط على المخابز ومستودعات الغاز

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال الحملات التى تنفذها مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، لضبط المنظومة التموينية، والتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة.

وفى هذا السياق، نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات متتالية على مدار يومين، استهدفت المرور على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز بمناطق مختلفة، أسفرت عن رصد مخالفات تتعلق بنقص وزن رغيف الخبز وادارة مخبز بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن أسعار السلع وأيضاً عدم وجود شهادات صحية وعرض لحوم مكشوفة للبيع، حيث تم تحرير ١١٥محضر تجاه تلك المخالفات.

فيما تستمر حملات مديرية التموين للتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع او التلاعب بالمنظومة التموينية.

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