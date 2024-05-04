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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 398618 طن قمح للصوامع والشون بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلى بجميع مواقع التخزين بالمحافظة التي تعمل بدورها بشكل منتظم في جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي ٢٠٢٤ م، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده من القمح حتى الآن  ٣٩٨٦١٨ طن و٣٥٦ كيلو  من الأقماح المحلية.

وأشار المحافظ إلي أهمية تضافر الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف علي المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من إنتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

من جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية أن أسعار شراء القمح المنتج محليا والذي يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين هي 2000 جنيهاً للاردب درجة نقاوة 23.5 قيراط و 1950 جنيهاً للاردب درجة نقاوة 23 قيراط و  1900 جنيهاً للاردب درجة نقاوة 22.5 قيراط )، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محلياً على ان تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط.

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وأضافت وكيلة وزارة التموين بالشرقية أن الأقمـاح الموردة للشون يتم تخزينها في أجولة جوت سليمة وعلى عروق خشبية أو طبالي مع تغطيتها بالمشمعات والأغطية.

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