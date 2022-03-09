بعد تشغيل 230 خريجا.. بنك ناصر الاجتماعي يعلن استمرار مبادرة «وظيفة تك»

نجح بنك ناصر الاجتماعي برئاسة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، في تشغيل 230 خريجا بقيمة 8 ملايين جنيه تقريبا، وحصولهم على وظائف في أكبر شركات التكنولوجيا من خلال مبادرة "وظيفة تك"، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات.

“وظيفة تك” هو البرنامج الذي يقدمه البنك تحت شعار: "تعلم الآن.. وادفع غدًا"، بهدف الاستثمار في البشر من خلال خلق الوظائف القائمة علي التكنولوجيا، بما يساهم في إعداد الشباب لدخول سوق العمل وخلق فرص عمل جديدة ومساعدة الشباب على اكتساب المهارات المتخصصة في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث يحصل المتدرب في نهاية البرنامج على فرصة عمل براتب جيد، بعد نجاحه في إتمام البرنامج التدريبي الذي تبلغ مدته ثلاثة أشهر.

وأفاد محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، بأن البنك يسعى إلى تطوير الخدمات التي يقدمها لدعم الشمول المالي، وتمكين الشباب اقتصاديا ودعمهم ومساعدتهم في كيفية خلق وظائف لأنفسهم، وعدم الانتظار في طابور التوظيف.

وأكد أنه في ضوء توجيهات الدولة بالتيسير على الشباب، فإن البنك يقدم التمويل بدون عائد أو مصاريف إدارية.

وقال إن المتدربين يقومون بسداد قيمة التمويل، التي تختلف باختلاف التخصص، بعد حصولهم على الوظيفة من رواتبهم، حتى يشعروا بالاستقلالية والاعتماد على النفس في التخطيط لمستقبلهم ويتم السداد على دفعات تصل إلى 3 سنوات، ولايتم دفع أي قسط إلا بعد تعيين المتدرب في عمله الجديد وبعد أول شهر من عمله، وذلك حرصا من البنك على تشجيع الشباب على الشمول المالي وتعزيز الفكر الاقتصادي لديهم بما يساهم فى تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ولا سيما الأهداف الخاصة بمحوري العدالة الاجتماعية وبناء الإنسان والتمكين الاقتصادى.

وعن خطوات الحصول على التمويل، أوضح عشماوي أنه يتم من خلال التقديم على الرابط المتاح على موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويختار المتدرب بنفسه الشركة التي يرغب في التدريب بها ويقوم بتسجيل بياناته ثم يحصل على خطاب الترشيح من المعهد القومي للاتصالات، يتضمن اسم المتقدم للمبادرة ورقمه القومي وقيمة التدريب، واسم الدورة المترشح لها واسم الشركة المقدمة للتدريب، ثم يتوجه به إلى البنك، بالإضافة إلى إيصال مرافق حديث باسم المتقدم للمبادرة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي سارية.