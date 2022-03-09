قرار جديد.. كيروش يؤجل إعلان قائمة محترفي منتخب مصر لمواجهة السنغال

يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش تأجيل إعلان قائمة محترفي المنتخب لمواجهتي السنغال حتى موعد إعلان القائمة النهائية للفراعنة .



ويلتقى منتخب مصر مع السنغال يومي 25 و 29 مارس الجاري في المرحلة الأخيرة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر .



ويرى كارلوس كيروش إنه من الأفضل الإعلان عن قائمة منتخب مصر بشكل كامل في وقتها دون الإعلان عن قائمة المحترفين بشكل منفصل كما كان يتم الأمر في الأوقات السابقة .



ويتحفظ كيروش، على فكرة ضم وجوه جديدة خلال معسكر منتخب مصر المقبل في ظل قوة المباراة أمام السنغال والحاجة إلى وجود لاعبين أصحاب خبرات كبيرة كونهما مباراتين فاصلتين في التأهل إلى كأس العالم المقبل .



وقرر كيروش، الاكتفاء بضم 24 لاعبا فقط في قائمة المنتخب خلال المعسكر المقبل، على أن يكون منهم 4 حراس مرمى، في ظل رؤيته بأن 20 لاعبا و4 حراس عدد جيد للغاية لمواجهة السنغال وخوض التدريبات بشكل جيد.

ورفض كيروش فكرة ضم عدد يزيد على 24 لاعبا تجنبا للزحام في التدريبات، خاصة أنه ينوي الاعتماد على القوام الأساسي للمنتخب في مواجهتي السنغال في ظل صعوبة المباراتين وحاجة الفراعنة إلى الفوز والتأهل إلى كأس العالم.

واستقر كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على إقامة معسكر المنتخب المقبل في القاهرة استعدادا لمواجهتي السنغال.