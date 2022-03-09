عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة تتقدم باقتراح بشأن مستشفى التكامل الصحي بالسنانية في دمياط

النائبة رحاب موسي
النائبة رحاب موسي

أعلنت النائبة رحاب موسي، عضو مجلس النواب، اقتراحا برغبة بشأن تحويل مستشفى التكامل الصحي بالسنانية بدمياط إلى مستشفي أسرة نموذجية التى أطلقها الرئيس السيسي.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي أطلق المشروع القومى للمستشفيات النموذجية، لتوفير خدمة مميزة للمريض دون أعباء مالية إضافية، ويهدف المشروع العمل على تجهيز وتشغيل مستشفى نموذجى فى كل محافظة كنواة لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، وآلية لتدريب الأطقم الطبية والمواطنين على المنظومة الصحية الجديدة.

وتابعت:" بدأت وزارة الصحة ربط هذه المستشفيات بعدد من الوحدات الصحية لتطبيق نظام الإحالة، وكذلك تقديم خدمات الرعاية الصحية من المستوى الثانى والثالث بالإضافة الى بعض الخدمات التشخيصية والتدخلات الجراحية المتقدمة، وكذلك تحسين جودة الخدمات المقدمة بالمستشفيات والعمل على مراعاة أن تكون المستشفيات النموذجية كاملة التجهيز من حيث البنية التحتية "المياه، الكهرباء، الإنترنت، شبكات الصرف الصحى" وتوفير البدائل الدائمة فى الطاقة الكهربائية لمواجهة أى انقطاع محتمل للكهرباء طويل أو قليل الأمد أو انقطاع مياه الشرب".

وأوضحت عضو مجلس النواب الا ان مستشفى التكامل الصحي بالسنانية لم تدخل ضمن خطة وزارة الصحة لتحويلها الى مستشفي نموذجية
وأضافت " هذه المستشفي تخدم 150 الف مواطن وبالتالى تعتبر حيوية وهامة جدا لخدمة اهالى دمياط، على الرغم من ان هذه المستشفي تتوافر بها كل معايير الأسس العلمية الازم توافرها فى المستشفيات النموذجية سواء أثناء التحضير والتجهيز لتلك المستشفيات بحيث تكون المستشفيات كاملة التجهيزات من حيث "القوى البشرية، والتجهيزات الطبية، والمستلزمات الطبية والغير طبية". 

وطالبت رحاب موسي، عضو مجلس النواب، بتحويل مستشفي التكامل الصحي بالسنانية الى مستشفي أسرة نموذجية طبقا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل.

الرعاية الصحية الرئيس السيسي مجلس النواب التامين الصحي الشامل الطاقة الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرسل صورًا مخلة.. الحبس سنة لمتهم فى قضية الابتزاز الإلكترونى بمدينة نصر

مصدر أمنى ينفي حدوث انفجار في القاهرة والجيزة

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-3-2022

هبوط ثانٍ.. سعر الذهب يفاجئ الجميع ويتراجع 18 جنيها للجرام

هبوط مفاجئ.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب في مصر اليوم

كيروش يضم 9 محترفين لـ منتخب مصر أمام السنغال.. اعرف الأسماء

البحوث الفلكية : أصوات الانفجار بمنطقة سقارة والمعادي سببها أعمال إنشاء القطار السريع

شوبير يتغزل في إكرامي وفتحي وعبدالله السعيد ويوجه رجاء خاص ل شريف

ترشيحاتنا

انخفاض أسعار الذهب 2.5% اليوم الأربعاء

الدواجن بـ 48 جنيها.. التموين تكشف عن أسعار خاصة بالمنافذ ..فيديو

أبو العينين يعزي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في وفاة شقيقته

بعد أسبوعين على زواجها.. حقيقة طلاق الفنانة دنيا عبد العزيز

بعد شهرين من العملية.. وفاة أول شخص خضع لجراحة زراعة قلب خنزير

ردا علي العقوبات..موسكو تستعد لـ تأميم ممتلكات الشركات الأجنبية بعد مغادرتها روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تنظم ندوتين تثقيفيتين بالتعاون مع الكاتدرائية المرقسية ومشيخة الأزهر الشريف

تحذيرات شديدة من تقلبات الطقس.. الأرصاد تكشف عن تعرض البلاد لمنخفض جوي جديد

بعد إثارته للجدل.. سر شباب الممثل الصيني شاندو تان صاحب الـ 56 عامًا|صور

هل يعود مجدي الهواري لغادة عادل.. شواهد حقيقية تؤكد الحب المتبادل

فيديو

شهداء بلدنا.. القوات المسلحة تستعرض تضحيات وبطولات خير أجناد الأرض

سر شباب الممثل الصيني شاندو تان صاحب الـ 56 سنة.. فيديوجراف

لخلافات بينهما.. زوجان يتخلصان من شخص ويوزعان أشلاءه

الشهيد خالد.. فيديو من القوات المسلحة لعرض بطولات الشهداء

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ