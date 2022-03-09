نائبة تتقدم باقتراح بشأن مستشفى التكامل الصحي بالسنانية في دمياط

أعلنت النائبة رحاب موسي، عضو مجلس النواب، اقتراحا برغبة بشأن تحويل مستشفى التكامل الصحي بالسنانية بدمياط إلى مستشفي أسرة نموذجية التى أطلقها الرئيس السيسي.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي أطلق المشروع القومى للمستشفيات النموذجية، لتوفير خدمة مميزة للمريض دون أعباء مالية إضافية، ويهدف المشروع العمل على تجهيز وتشغيل مستشفى نموذجى فى كل محافظة كنواة لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، وآلية لتدريب الأطقم الطبية والمواطنين على المنظومة الصحية الجديدة.

وتابعت:" بدأت وزارة الصحة ربط هذه المستشفيات بعدد من الوحدات الصحية لتطبيق نظام الإحالة، وكذلك تقديم خدمات الرعاية الصحية من المستوى الثانى والثالث بالإضافة الى بعض الخدمات التشخيصية والتدخلات الجراحية المتقدمة، وكذلك تحسين جودة الخدمات المقدمة بالمستشفيات والعمل على مراعاة أن تكون المستشفيات النموذجية كاملة التجهيز من حيث البنية التحتية "المياه، الكهرباء، الإنترنت، شبكات الصرف الصحى" وتوفير البدائل الدائمة فى الطاقة الكهربائية لمواجهة أى انقطاع محتمل للكهرباء طويل أو قليل الأمد أو انقطاع مياه الشرب".

وأوضحت عضو مجلس النواب الا ان مستشفى التكامل الصحي بالسنانية لم تدخل ضمن خطة وزارة الصحة لتحويلها الى مستشفي نموذجية

وأضافت " هذه المستشفي تخدم 150 الف مواطن وبالتالى تعتبر حيوية وهامة جدا لخدمة اهالى دمياط، على الرغم من ان هذه المستشفي تتوافر بها كل معايير الأسس العلمية الازم توافرها فى المستشفيات النموذجية سواء أثناء التحضير والتجهيز لتلك المستشفيات بحيث تكون المستشفيات كاملة التجهيزات من حيث "القوى البشرية، والتجهيزات الطبية، والمستلزمات الطبية والغير طبية".

وطالبت رحاب موسي، عضو مجلس النواب، بتحويل مستشفي التكامل الصحي بالسنانية الى مستشفي أسرة نموذجية طبقا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل.