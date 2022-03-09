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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار ياميش رمضان

البلح بـ 8 جنيهات.. ننشر أسعار ياميش رمضان بمنافذ وزارة الزراعة

منافذ وزارة الزراعة
منافذ وزارة الزراعة

قالت المهندسة منال إبراهيم المشرف على منافذ وزارة الزراعة ، إن هناك توجيهات من وزير الزراعة السيد الفصير بتوفير جميع أنواع السلع أمام المواطنين استعدادا  لاستقبال شهر رمضان الكريم .

 

وأوضحت إبراهيم" خلال حوار ل "صدى البلد" أن أسعار منافذ وزارة الزراعة مخفضة فى ظل الارتفاع الذى تشهده الأسواق ، وتصل نسبة الانخفاض من 25 ل 30 % على بعض المنتجات ، أما بالنسبة لياميش رمضان وعسل النحل والمربي تصل نسبة الانخفاض إلي 50 % .

 

وأضافت "المشرف على منافذ وزارة الزراعة" أن سعر قمر الدين يبدأ سعر اللفة من 15 جنيها ليصل إلي 40 جنيها ، وأسعار البلح تبدأ من 8 جنيها لتصل إلي 40 جنيها للكيلو ، أما الزبيب المصري ب 45 جنيها ، والزبيب الإيراني ب 60 جنيها .

 

وأوضحت "المشرف على منافذ وزارة الزراعة" أن جوز الهند ب 60 جنيها ، والتمر هندى ب 10 جنيها ، وكيلو الخروب ب 40 جنيها ،والعرقسوس ب  40 جنيها ، أما القراصيا والمشمشية يصل سعرهم إلي 70 جنيها.

 

 

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