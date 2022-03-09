وزير الخارجية الأمريكي : روسيا هاجمت أوكرانيا دون مبرر..فيديو

قال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، إن روسيا هاجمت أوكرانيا دون مبرر، مؤكدا أنها تواصل قصفها للمدنيين.



وأضاف انتوني بلينكن، خلال كلمته التي القاها بمؤتمر صحفي مع نظيرته البريطانية، أن أمريكا تنسق مع حلفائها بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا ونتحرك جماعيا

وتابع وزير الخارجية الأمريكي،: نثمن المساعدات التي قدمتها بريطانيا لأوكرانيا بما في ذلك الأسلحة الفتاكة .



وأشار بلينكن إلى أن بريطانيا ستحظر واردات النفط الروسي مع نهاية 2022، مؤكدا أن العملية العسكرية الروسية تسببت بوجود أكثر من مليوني لأجئ أوكراني