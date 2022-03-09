أحمد موسى: العالم يشهد ارتفاعا في الأسعار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن البلاد تشهد فى هذه الفترة ارتفاعا فى الأسعار، موضحًا أن الجميع لا ينكر هذا الغلاء.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير التموين، ووزير الزراعة، تحدثوا عن الأسعار.

ولفت إلى أن الدولة قالت إنها ستتحمل جزءا من الغلاء، و المواطن يتحمل جزءا، وأكد أن ما يتم فى مصر لا يتم فى أى دولة تترك المواطن يتحمل كل الغلاء.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى شرح اليوم تطورات تداعيات أسعار السلع الأساسية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.