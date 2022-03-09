«هتودينا في داهية».. حكاية قُبلة إيناس الدغيدي لـ عزت العلايلي على الهواء

السيدة التي اقتحمت عالم الإخراج، وتتمكن من إخراج أفلام روائية كبيرة، المخرجة إيناس الدغيدي، التي تنوعت في عالم الفن بين إخراج الأفلام والإنتاج والكتابة والتمثيل، تشتهر بجراءتها، وتناقضها في أفكارها السينمائية وكتاباتها.

أثارت المخرجة إيناس الدغيدي في أحد الفترات الماضية الجدل، بعد أن فاجئت الفنان الراحل عزت العلايلي بقبلة على الهواء، الامر الذي عرضه للإحراج الشديد أمام الحضور...

قبلة إيناس الدغيدي لعزت العلايلي

بينما كان الفنان الراحل عزت العلايلي في أحد اللقاءات الصحفية، فوجئ بالمخرجة إيناس الدغيدي تنادي عليه من بعيد، فألتفت لها، وبعدها تابع حديثة الصحفي، لكنها نادت عليه مرة أخرى، وقامت على الفور بالاقتراب منه وتقبيله ، قبلة غير متوقعة.

تعرض الفنان الراحل عزت العلايلي للإحراج أثناء حديثه الصحفي أمام الجميع، وظل يمسح أثر القبلة من على خده قائلاً: «هتودينا في داهية».

إيناس الدغيدي وعزت العلايلي

من هي إيناس الدغيدي؟

وُلدت إيناس الدغيدي في 10 مارس 1953م، في طبقة متوسطة الحال، من أب كان يعمل مدرس للغة العربية، وترعرعت في بيت والدها الذي تميز بالتحرر من العديد من التفاليد والقيود الإجتماعية، ما أثر إيناس بالتناقضات في أفكارها السينمائية وكتاباتها.

تخرجت إيناس الدغيدي من المعهد العالي للسينما بالقاهرة وبدأت مشوارها الفني من خلال دورها في فيلم « أفواه وأرانب»، وبعد ذلك أخرجت فيلمها الأول « عفوًا أيها القانون» عام 1985م، لتصبح أول امرأة تقتحم مجال الإخراج وتقوم بإخراج الأفلام الروائية الطويلة في مصر.

أخرجت إيناس الدغيدي 16 فيلم روائي طويل لألمع النجوم في السينما المصرية، وتعرضت لحملة من المعارضين ضدها حيث تناولت أفلامها العديد من القضايا الحساسة مثل الدين والجنس، إلى جانب تصريحاتها المثيرة للجدل منها أن القضاء يجب ان يمنح التصريح لممارسة مهنة الدعارة، تحت إشراف طبي وجنائي، بدلاً من ممارستها في الخفاء ونشر الأمراض.

إيناس الدغيدي

زواج إيناس الدغيدي

نشأت قصة حب بين المخرجة إيناس الدغيدي وطبيب الأسنان نبيل معوض، وتزوجا بعد ان أعلن إسلامه فكان مسيحي الجنسية، وأنجبت منه ابنته الوحيدة حبيبة، واستمر زواجهما 29 عام، ليفصلا عن بعضهما البعض، ويتوفى عام 2016.

تلقت إيناس الدغيدي العديد من عروض الزواج بعد وفاة زوجها إلا انها رفضت الزواج من بعده، مصرحه في أحد اللقاءات التليفزيونية: « لو عاد بي الزمن سأتزوج مرة أخرى من زوجي السابق نبيل معوض، فقد أحببته أكثر بعد وفاته.»