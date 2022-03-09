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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: الجيش المصري صاحب عقيدة قتالية

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن  الجيش المصري يمتلك العقيدة و التحدي، وأن المقاتل المصري قادر على تنفيذ أى مهمة تطلب منه.   

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، أن القوات المسلحة تمتلك رجالا تضحي من أجل الوطن، مؤكدًا " الجيش المصري صاحب عقيدة قتالية".

ولفت إلى أن رجال القوات المسلحة لا يتركون سلاحهم حتى الشهادة، وقوة الشعب المصري كسرت الجماعة الإرهابية المجرمة.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفال بيوم الشهيد، استمع لقصص الأبطال، وطالب بعرض نماذج من حياة الشهداء.

 

أحمد موسى المقاتل المصري الجيش الجيش المصري

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