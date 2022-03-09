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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

داعية للرئيس السيسي وللجيش.. زوجة الشهيد محمد نبيل: تراب البلد فوق رأسنا

زوجة الشهيد محمد
زوجة الشهيد محمد نبيل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الندوة التثقيفية الـ 35 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، الذي يوافق 9 مارس من كل عام.

وتحتفل مصر اليوم 9 مارس بذكرى يوم الشهيد، تخليدا لذكرى شهدائها الأبرار، وتخليدا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري عبد المنعم رياض.

احتفالية يوم الشهيد

وبدأت فعاليات الندوة التثقيفية الخامسة والثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، بتلاوة القرآن الكريم، وذلك بحضور الرئيس السيسي.

وشهد الرئيس عبد السيسي فعاليات الندوة التثقيفية الخامسة والثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، والتي بدأت بـ سلام الشهيد.

ثم شهد الرئيس فيلما تسجيليا بعنوان "الجيش الأبي"، وذلك خلال حضوره الندوة التثقيفية الخامسة والثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد.

ودعا الرئيس السيسي، مرددا ومؤمنا بتأثر مع أدعية مسجلة للراحلة عبلة الكحلاوي، لحفظ مصر والشهداء وحفظ أمن البلاد والتوفيق لما فيه من خير للبلاد.

الحديث إلى أرض الوطن

من جانبه، وجه العميد ياسر وهبة، مقدم الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة، حديثا إلى أرض الوطن، قائلا: "يا مصر يا حاضر الدنيا وماضيها، يا راية النصر تزهو في أعاليها، ولدتِ من رحم التاريخ واحدة قد عز أن ينجب التاريخ ثانيها".

وأضاف ياسر وهبة: "والله لو توزن الأوطان بالدنيا، فـ مصر أغلى من الدنيا وما فيها"، متابعا: "القارئ لتاريخ مصر يدرك دون إمعان أن جينات البطولة متأصلة وتنتقل من جيل إلى جيل".

وأكمل: "فحينما تحين لحظة النداء تقر عين مصر بأبنائها الذين يتحولون إلى أسود تحمي عرين الأمة، بطل بيسلم بطل".

كلمة الرئيس السيسي

ومن جانبه أكد الرئيس السيسي أن هذا اليوم المشهود هو يوم نكرم فيه ليس أرواح من استشهدوا من أبطالنا الأبرار من رجال القوات المسلحة أو الشرطة البواسل وأى مواطن يؤدي دوره على اتساع الوطن فقط، وإنما نكرم فيه عطاء الصامدين الذين يحملون مسئولية هذا الوطن.

وأشار إلى أنه عندما بدأت معركتنا مع الإرهاب في2013 و2014  والتي استمرت حتى شهور قليلة ماضية، كان المصريون يرددون: "ياترى الموضوع ده هيفضل كده علطول ولا ايه! ..هو الكابوس ده هياخدنا وياخد أولادنا ولا ايه".

وأوضح الرئيس السيسي، أن معدلات التقدم في الجيش والشرطة لم تتوقف لحظة في أصعب الأوقات، ولم يتوقف أبدًا لا جندي ولا ضابط صف ولا ضابط، نفس المعدلات هي هي ويمكن زادت ومش ببالغ.. معقبًا: "الشعب اللي يعمل كده ده كرم من ربنا ولازم ربنا يساعده".

وأكمل السيسي داعيا: "ولا يسعني إلا أن أتوجه إلى الله العلي القدير بالدعاء، بأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه ومن كل سوء، ويديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان".

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زوجة الشهيد محمد بنيل

وفي أثناء الاحتفالية كرم الرئيس السيسي عددا من أهالي الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن وحفاظا على أرضة من المعتدين والإرهابيين، وتواصل "صدى البلد" مع عدد من أهالي الشهداء الذين تم تكريمهم، ومن جانبها قالت زوجة العريف الشهيد محمد نبيل محمد قطب إن التكريم اليوم من الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في غاية الجمال، واليوم كان ممتلئ بالسعادة والفرحة والبهجة و"كفاية الرئيس معانا، وحنيته معانا، وزوقه معانا".

تراب البلد فوق راسنا

وتابعت سهير على في تصريحات لـ "صدى البلد" داعية: "ربنا ينصر الرئيس السيسي ويكرمه ويكفي شر المرض وجميع القوات المسلحة".

ووجهت زوجة الشهيد كلامها إلى الشعب المصري، قائله إن "تراب بلدنا نشيله فوق راسنا، لأن بلدنا حلوة وتحمل كل شيء حلة وجميل من صدق ومحبة".

الأم المثالية

خلال احتفالية الندوة التثقيفية الخامسة والثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم الأب والأم المثاليين في يوم الشهيد، حيث كانت الأم المثالية هي السيدة سهير على زوجة العريف الشهيد محمد نبيل محمد قطب.

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