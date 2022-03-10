استجابة لصدى البلد.. تغيير خطوط الصرف الصحي في السكة الوسطى بالمحلة الكبرى

فى استجابة من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لما تم نشره من خلال "صدى البلد" تحت عنوان “ أهالى منطقة السكة الوسطى بالمحلة الكبرى يستغيثون: البيوت تعوم على مياه المجارى ” استمرار أعمال تغيير خطوط الصرف الصحي في منطقة السكه الوسطى في نطاق حى اول المحله الكبرى لسرعه الانتهاء من تغيير خطوط الصرف الصحي في شوارع منطقة السكه الوسطى .

وجاء ذلك بعد أن استغاث أهالى المنطقة من غارقها بمياه الصرف الصحى مما يعمل على نشر الأمراض والأوبئة المعدية بين الأهالى داخل القرية وأنهم استغاثوا أكثر من مرة ولكن الحلول تكون بمثابة مسكنات و وطالب الأهالى، الجهات المسئولة بحل تلك الأزمة بأسرع وقت وبشكل سريع لأنهم غير قادرين على مباشرة عملهم أو الانتقال من مكان لآخر.

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