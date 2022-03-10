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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استجابة لصدى البلد.. تغيير خطوط الصرف الصحي في السكة الوسطى بالمحلة الكبرى

صدى البلد

فى استجابة من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لما تم نشره من خلال "صدى البلد" تحت عنوان “ أهالى منطقة السكة الوسطى بالمحلة الكبرى يستغيثون: البيوت تعوم على مياه المجارى ” استمرار أعمال تغيير خطوط الصرف الصحي في منطقة السكه الوسطى في نطاق حى اول المحله الكبرى لسرعه الانتهاء من تغيير خطوط الصرف الصحي في شوارع منطقة السكه الوسطى .

 

وجاء ذلك بعد أن استغاث أهالى المنطقة من غارقها بمياه الصرف الصحى  مما يعمل على نشر الأمراض والأوبئة المعدية بين الأهالى داخل القرية وأنهم استغاثوا أكثر من مرة ولكن الحلول تكون بمثابة مسكنات و وطالب الأهالى، الجهات المسئولة بحل تلك الأزمة بأسرع وقت وبشكل سريع لأنهم غير قادرين على مباشرة عملهم أو الانتقال من مكان لآخر. 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
 

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