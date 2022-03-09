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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد ضاحي: طورنا بروتوكولات العلاج في التأمين الصحي ونعمل على التحول الرقمي

صدى البلد

قال الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، إن ميزانية التأمين الصحي تعتمد على اشتراكات المنتفعين ومنذ 2018 تم تطوير بروتوكولات العلاج والأساليب الطبيبة الصحية.
 

وأضاف الدكتور محمد ضاحي خلال لقائه ببرنامج " آخر النهار " تقديم الإعلامي تامر امين، أنه لا يوجد ازمات مالية، وإضافة فئات جديد ستكون عبء على المنظومة لكن بتوجيهات القيادة السياسية أننا سنقوم أكبر غطاء تأميني للشعب المصري والاعتماد المالية كافية. 
 

وأوضح ضاحي،  أن الأمور المالية جيد بالنسبة للأطباء والعاملين بالتامين الصحي وهناك مكافئات للمجتهدين وجزاءات للمقصرين، وأن أكبر مشكلة تواجه الهيئة هو التكاسد في العيادات الخارجية للتأمين الصحي لخدمة الأعداد المسجلة ويتم التحول الرقمي لهذا الأمر لحجز الشكف بموعد مسبق وتم تنفيذها داخل فروع القاهرة والغربية .
 

وتابع أن الحالات المرضية الطارئة تتوجه لأي مستشفى بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مجانا لمدة تل ٤٨ ساعة الأولي وتتدخل هيئة التأمين بعد ذالك بإعطاء جواب تأمين لكونها هيئة ممولة .
 

الإعلامي تامر أمين تامر امين العيادات الخارجية رئيس مجلس الوزراء التأمين الصحي ببرنامج آخر النهار الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي

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