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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

التأمين الصحي: تقليل التكدس بالمنظومة بصرف العلاج 3 أشهر للحالات المرضية المزمنة

صدى البلد

قال الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، إنه تم تقليل التكدس داخل المنظومة بصرف العلاج ٣ أشهر للحالات المرضية المزمنة، مع العمل على محور التحول الرقمي تزامنا مع فكرة التأمين الصحي الشامل. 

 وأضاف محمد ضاحي خلال لقاءه ببرنامج " آخر النهار " تقديم الإعلامي تامر امين، ان جميع احتياجات المرضي متوفرة ، وهناك طفرة في تقديم الخدمات الطبية في مصر منذ عامين وتم توفير الأجهزة التعويضيه وبعض الأجهزة دخلت الهيئة مثل محفزات العصب الحائر في المخ  وتكفتها بايظة تبلغ من ٢٥٠ ألف الي ٦٠٠ ألف للحالة الواحده .

وتابع تم تغيير أعضاء اللجان العلمية وزيادتهم والعمل باللامركزية داخل اللجان، والاستعانة ببعض أستاذة الجامعات بوضع بروتوكولات العلاج .

التامين الصحي الشامل العيادات الخارجية الإعلامي تامر أمين بروتوكولات العلاج هيئة التأمين الصحي الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحى

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