بعد التعادل.. مدرب فيوتشر: غزل المحلة فريق صعب على ملعبه

فسر محمد عبد الكريم ، المدرب العام لفريق فيوتشر ، التعادل مع غزل المحلة بدون أهداف اليوم الأربعاء ببطولة الدوري.

وقال عبد الكريم عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة المحور إن غزل المحلة منافس صعب على ملعبه مؤكداً أن الفريق واجه سوء حظ للغاية في استغلال الفرص خلال اللقاء.

وأضاف:" كنا نتمنى أن نحقق الفوز في ملعب المحلة ولكننا أهدرنا عدة محاولات على مرمى فيوتشر أبرزها الكرة التي ردتها العارضة ولكن التوفيق كان غائباً".

وأشار أحمد عاطف مهاجم فيوتشر عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة المحور إلى أن التعادل كان بطعم الهزيمة موضحاً أن فريقه وصل للمرمى ولكنه أهدر عدة فرص محققة.

وأوضح أنه أهدر فرصة محققة ولكنه حاول ضمانها بأفضل طريقة بالتمرير لزميله ولكن الحظ لم يحالف فريقه.