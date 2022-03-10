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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التفاصيل الكاملة لحريق زراعات بمحمية سالوجا وغزال بأسوان.. تقرير

حريق بعض الزراعات
حريق بعض الزراعات محمية سالوجا وغزال بأسوان

إجراءات سريعة وعاجلة اتخذتها الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسوان عقب اندلاع حريق مساء الأربعاء بالزراعات الموجودة داخل محمية سالوجا وغزال الطبيعية الواقعة تقع في قلب النيل بجزر الشلال الأول على بعد ٣ كم شمال خزان أسوان القديم .

فقد كان هناك تنسيق وتواصل من جانب الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع محافظ أسوان اللواء أشرف عطية لسرعة إتخاذ الإجراءات العاجلة للسيطرة على الحريق .

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وقد تابع محافظ أسوان الجهود المبذولة لأخماد الحريق الذي تعرضت له محمية سالوجا وغزال ، وأعطى توجيهاته للجهات المعنية وخاصة إدارة الحماية المدنية بسرعة التدخل والتي قامت بدفع لنشات نهرية محملة بماكينات أطفاء نقالي ، بجانب قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتخصيص عبارة غرب أسوان  النيلية لنقل سيارات الإطفاء الكبيرة للإسراع في أعمال الإطفاء .

وفي نفس السياق قامت قوات الحماية المدنية بإخلاء العاملين بإدارة المحميات الطبيعية والذين شاركوا في مجابهة أتساع نطاق الحريق إلى باقي جزر المحمية الطبيعية التي تقع على مساحة ٥٥ فدانا.

وقد أحال محافظ أسوان الواقعة للنيابة العامة للوقوف على أسباب الحريق وحجم الخسائر والتلفيات والإضرار ، وخاصة أن محمية سالوجا وغزال تعتبر من أصغر المحميات في مصر بعد إعلانها كمحمية طبيعية بقرار رئيس الجمهورية رقم ٩٢٨ لسنة ١٩٨٦.

وكانت قد أعربت قيادات وأهالى نصر النوبة عن شكرهم وإمتنانهم للرئيس السيسي على تنفيذ حزمة هذه المشروعات داخل 45 قرية على مستوى المركز ضمن المبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " مما سيساهم فى إحداث طفرة غير مسبوقة فى تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة. 

وكان قد أعطى المحافظ توجيهاته بالإستمرار فى عقد ندوات التوعية والدورات التدريبية لإعداد الكوادر الشبابية وتأهيلهم لعمل مشروعات ناجحة داخل المجمعات الحرفية الجديدة في بلانة بنصر النوبة والرمادى بإدفو وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الصعيد.

وأكد على أهمية تنظيم معارض داخل هذه المجمعات لتسويق منتجات الورش الحرفية ، مع توفير الخدمات الترفيهية للمترددين عليها، بالإضافة إلى مراعاة متطلبات ذوى الإعاقة من الرمبات وغيرها، علاوة على تركيب أجهزة التكيف والمبردات داخل المجمعات الخدمية والزراعية لتهيئة الأجواء الملائمة للعاملين بها ، وبالتالى أداء الخدمات بالجودة المطلوبة للمواطنين.

التفاصيل الكاملة لحريق بعض الزراعات محمية سالوجا وغزال بأسوان
التفاصيل الكاملة لحريق بعض الزراعات محمية سالوجا وغزال بأسوان
التفاصيل الكاملة لحريق بعض الزراعات محمية سالوجا وغزال بأسوان
التفاصيل الكاملة لحريق بعض الزراعات محمية سالوجا وغزال بأسوان
التفاصيل الكاملة لحريق بعض الزراعات محمية سالوجا وغزال بأسوان
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