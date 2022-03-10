صور عمرو دياب تضيء برج خليفة احتفالا بتعاونه مع أنغامي .. شاهد

أضاء برج خليفة، الموجود في دبي، بصور النجم الكبير عمرو دياب، احتفالا بتعاونه و ببثّ جميع أغانيه وفيديوهاته وإصداراته القديمة والمستقبلية من إنتاج شركة "ناي فور ميديا" على أنغامي .

و كشف الهضبة عمرو دياب عن سبب حذف أغانيه من قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب عبر حسابه بموقع إنستجرام .

وكتب عمرو دياب :" أنغامي - المنصة الحصرية الجديدة لأعمال #عمرو_دياب amrdiab".

وأضاف عمرو دياب :" عمرو دياب، النجم العربي العالمي والفنان الأكثر مبيعا على الإطلاق في المنطقة، يوقع شراكة حصرية مع أنغامي، منصة البث الموسيقي والترفيه الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وتابع الهضبة عمرو دياب :" مجموعة أغانيه من إنتاج شركته "ناي فور میدیا" وجميع إصداراته القادمة من الأغاني والفيديو سيتم توفيرها فقط وحصريا من خلال أنغامي، لتكون متاحة بشكل مجاني لأكثر من 75 مليون مستخدم على المنصة".

ومن ناحية أخرى قال الفنان عمرو دياب: “متحمس جدة لهذا المشروع الجديد الذي يساهم في تعزيز علاقتي بجمهوري، والوصول إلى مستمعین جدد حول العالم ”.

وأضاف: اخترت أنغامي باعتبارها منصة عالمية، تساهم بكل فخر في تقديم الثقافة العربية على المسرح الدولي، ولأنني أشاركها الرؤية نفسها في تطوير المواهب المحلية ومساعدتهم على إيصال

أصواتهم حول العالم ،ولا يقف التعاون عند هذا الحد فقط ".

واختتم عمرو دياب :" إنما يشكل بداية شراكة استراتيجية أوسع نطاقا مع أنغامي، حيث سنتعاون معا لإيصال رسالتنا ، للاستماع إلى مجموعة أغاني عمرو دياب من إنتاج شركتي "ناي فور میدیا" وجميع إصداراتي القادمة من الأغاني والفيديو، ستحمل عبر تطبيق أنغامي الآن.

فاجأ الهضبة عمرو دياب، جمهوره، بحذف جميع أغانيه من قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، باستثناء عدد من فيديوهات حفلاته الغنائية فقط.

وتوقع عدد كبير من جمهور عمرو دياب إنشاء منصة موسيقية خاصة به تضم جميع البوماته الغنائية.

يذكر أن هناك عددا كبيرا من أغانى عمرو دياب لا تزال موجودة على قنوات اليوتيوب الغير تابعه للهضبة بشكل رسمي.