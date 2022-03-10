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تعليم

التعليم العالي: اللجنة الدائمة للعلوم تناقش تعزيز دور البحث العلمي وحماية البيئة

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة غادة عبد البارى، الأمين العام للجنة الوطنية، حول فعاليات الاجتماع الأول للجنة الدائمة للعلوم والبحث العلمي، والتى تم تشكيلها برئاسة الدكتورة غادة عبد الباري مُمثلةً عن جمهورية مصر العربية بالمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"، وعضوية كل من ليبيا، والسودان، والمغرب، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

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وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة البرنامج الأول “تعزيز دور البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في المجتمعات العربية وتفعيله”، والمُتضمن تطوير سياسات العلوم والبحث العلمي والأفكار ودعمها، فضلًا عن تعزيز دور الأخلاقيات العلمية والتكنولوجية في المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى مناقشة البرنامج الثاني "المُساهمة في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة 2030 فى المجتمعات العربية وتقليص الفجوة بين الدول العربية"، والذى يتضمن مشروع استخدام التطبيقات والبيانات الضخمة لدعم اتخاذ القرار، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك مشروع نشر ثقافة الابتكار والريادة وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة 2030، بالإضافة إلى مشروع التكنولوجيا الجديدة في خدمة التنمية المُستدامة.

كما تناول الاجتماع البرنامج الثالث "حماية البيئة والموارد الطبيعية فى الوطن العربى"، والمُتضمن مشروع دعم أنشطة الشبكات التالية: “الشبكة العربية لرصد مكونات البيئة البحرية، الشبكة العربية للأمن والأمان البيولوجي والكيميائي والإشعاعي، الشبكة العربية للأخلاقيات البيئية، شبكة المياه الجوفية وهيدرولوجيا الوديان والبرنامج الهيدرولوجي الدولي، الشبكة العربية للحد من مخاطر الكوارث”.

من جانبها، قدمت الدكتورة غادة عبدالباري عدة مُقترحات ببنود لإدراجها ضمن أنشطة الألكسو للدورة المالية لعامي 2023 - 2024، من أهمها: مشروع مرتبط "بالتراث العالمي الطبيعي"، والذي يعُد من أهم القضايا البيئية الرئيسية في البرنامج الثالث، وإدراج العلوم الاجتماعية والإنسانية ضمن مشروعات الألكسو، وكذا إدراج "العلم المفتوح" ضمن مشروعات قطاع العلوم بمنظمة الألكسو، وذلك في إطار توصيات المُنتدى الإقليمي الأول للعلم المفتوح، والذي عُقد بجمهوية مصر العربية خلال الفترة من (21 - 22) سبتمبر 2021.

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على عقد الاجتماع الثانى للجنة اليوم 10 مارس الجاري، لوضع التصور النهائي للبنود المُقرر إدراجُها في مشروع موازنة الدورة المالية 2023/2024، والأنشطة الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي، تمهيدًا لعرضها على المجلس التنفيذي للمنظمة في الدورة الـ117 والمُقرر عقدهُا بمقر الألكسو بتونس في مايو 2022.

جدير بالذكر أنه تم تشكيل اللجنة الدائمة للعلوم والبحث العلمي خلال أعمال الدورة العادية الـ116  للمجلس التنفيذي للألكسو، خلال الفترة من (25 - 26) يناير 2022، والتي استضافتها المملكة العربية السعودية؛ لمناقشة مشروع موازنة الدورة المالية 2023/2024 والأنشطة الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي بمنظمة الألكسو.

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