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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محدش غلط.. شوبير: أرفض معاقبة جماهير الأهلي بسبب هتافات مباراة بيراميدز

شوبير
شوبير

أبدى الإعلامي أحمد شوبير، دهشته من مطالبة بعض المسئولين بتوقيع عقوبات على جماهير النادي الأهلي بسبب هتافاتهم خلال مباراة بيراميدز في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية "أنا مندهش من المطالبة بتوقيع عقوبات على جمهور الأهلي، أنتم عارفين أن أكثر شخص يعترض على سوء السلوك، أنا تحديت الناس كلها زمان، بسبب خروج الجماهير عن النص وكنت أطالب بتوقيع عليهم عقوبات، ولكن أن مشفتش لفظ خارج من جماهير الأهلي في مباراة بيراميدز".

وأضاف "ناس تقول الفلوس وناس تقول طموح، كلها هتافات عادية، لا يوجد بها أي لفظ خارج أو تطاول، تجاه لاعبي بيراميدز، حضور 5 آلاف مشجع أعطى للمباراة حماس"، مؤكدا "أول ما يخرج الجمهور عن النص، أنا أول شخص سأطلب بمعاقبتهم".

وتابع "أنا لا أرى أي داعي لصدور عقوبة بحرمان جماهير الأهلي من حضور المباريات أو توقيع غرامة مالية".

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أول أمس الثلاثاء، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.
 

احمد شوبير النادي الأهلي بيراميدز الدوري المصري الأهلى

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