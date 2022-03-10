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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بخطاب مزور.. ضبط شخص تقدم لأحد البنوك للحصول على قرض بالقليوبية

متهم - صورة أرشفية
متهم - صورة أرشفية

ألقت الأجهزة الأمنية في القليوبية، القبض على أحد الأشخاص في شبرا الخيمة بتهمة التقدم لأحد البنوك للحصول على قرض وتقديم خطاب منسوب لشركة بأنه موظف لديها على خلاف الحقيقة، وأخطرت الجهات المعنية لتولي التحقيق.


تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث شبرا الخيمة بورود معلومات بتقدم شخص لمسئولى أحد البنوك للحصول على قرض مالى، وتقديمه ضمن المستندات خطاب مزور منسوب صدوره لإحدى الشركات بإسمه يفيد أنه موظف بها على خلاف الحقيقة ليتمكن من الحصول على القرض.


وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بتزوير الخطاب عن طريق استخدام برامج التعديل والحذف والإضافة الفوتوشوب وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

القليوبية شبرا الخيمة الأجهزة الامنية النيابة العامة نيابة قسم ثانى شبرا الخيمة

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