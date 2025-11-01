قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

إياد نصار يحتفي بافتتاح المتحف الكبير: عندما تفرح مصر يفرح العالم

النجم اياد نصار
النجم اياد نصار
أوركيد سامي

شارك الفنان إياد نصار جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" رسالة مؤثرة بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، معبّرًا عن فخره وفرحته بهذا الحدث التاريخي الذي يبرز عظمة مصر وحضارتها.

وكتب نصار في منشوره:

 "افخروا وافرحوا ولاتنظروا لمن يحاول إفساد فرحتكم.. كل قلب صافي نقي حقيقي سيفرح لفرحكم.. عندما تفرح مصر يفرح العالم.. قال محمود درويش: جلست مصر مع نفسها وقالت (لا شيء يشبهني).. يا رب دم فرحة هذا البلد وأمنه."

ولاقى المنشور تفاعلًا واسعًا من متابعيه الذين شاركوه مشاعر الفخر والاعتزاز ببلادهم، مؤكدين أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل نقلة نوعية في عرض كنوز الحضارة المصرية أمام العالم.

ويُعد المتحف المصري الكبير أحد أهم المشاريع الثقافية في القرن الحادي والعشرين، إذ يجمع بين الأصالة التاريخية والتطور المعماري الحديث، ويضم آلاف القطع الأثرية النادرة، بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون لأول مرة في مكان واحد.


يذكر أن آخر أعمال اياد نصار الدرامية في رمضان 2025

مسلسل ظلم المصطبة من بطولة كل من ريهام عبد الغفور وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب وبسمة.

العمل من تأليف أحمد فوزي صالح، وسيناريو وحوار محمد رجاء، وإخراج

افتتاح المتحف المصري المتحف المصري الكبير اخبار الفن نجوم الفن اياد نصار

