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رئيس التحرير
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عوض تاج الدين: المبادرات الصحية ساهمت في اكتشاف حالات مرضية ومزمنة عديدة|فيديو

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن مبادرات الصحة فى الدولة كانت ناجحة جداً وساهمت فى اكتشاف حالات مرضية ومزمنة، وغيرها من الأمراض الوراثية منها الحالات الحادة ومنها المزمنة.

وأضاف “تاج الدين”، خلال مكالمة هاتفية بنشرة أخبار دى إم سى، أن مبادرات الصحة ساهمت فى اكتشاف العديد  هذه الحالات وعلاجها.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إلى أن كل ذلك ينعكس على الحد من المشاكل ومضاعفات هذه الأمراض، لافتاً إلى أن هناك أطفالاً يعانون من السكر أو الأنيميا أو السمنة أو التقزم وتعتبر من الأمراض العابرة التى لا تهتم بها الأسر نتيجة لعدم معرفتهم الكاملة على مدى تداعيات هذه الأمراض فيما بعد.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أنه تم توفير العلاج اللازم له بصورة منتظمة  للحد من الأعراض والمضاعفات والتأثير السلبى على صحة الطفل لفترة طويلة فى حياته، إلى جانب الكشف عن الأورام للسيدات لتشخيص هذا  المرض وعلاجه بصورة مبكرة ليساهم فى الحد من مضاعفات هذا المرض.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن المريض صاحب الأمراض المزمنة المصاحبة لحالة تجعل من “حالة أصعب” عُرضة للمضاعفات فى حالة الإصابة بفيروس كورونا، لذلك فالكشف المبكر لهذه الحالات أدى أيضاً إلى الحد من المرض.

مبادرات الصحة صاحب الأمراض المزمنة فيروس كورونا الأنميا أو السمنة التقزم الأورام للسيدات

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