أخبار البرلمان | الغش فى السلع المستعملة يعرضك لغرامة 10 آلاف جنيه.. تغليظ عقوبة التعدي علي الأراضي الزراعية

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها:

برلمانية: الممارسات السيئة للتجار الجشعين يدفع فاتورتها المواطن البسيط

تصل لـ السجن المؤبد .. احذر استخدام حيوان خطر للاعتداء على شخص

أوهم المواطنين باستثمار أموالهم مقابل أرباح شهرية.. نصاب يواجه الحبس والغرامة

برلماني : شهادات الخبرة دفعة قوية لتعيين الشباب

بالقانون.. حظر تأسيس شركات برامج الرعاية الصحية دون ترخيص

للتجار.. بيع السلع المستعملة يعرضك لغرامة 10 آلاف جنيه عند الغش والإهمال

خطة النواب: لا ارتفاع في أسعار الغاز الطبيعي بمصر رغم الحرب الروسية الأوكرانية

النواب: تغليظ عقوبة التعدي علي الأراضي الزراعية يحمي الأمن الغذائي

محلية النوب: الدولة تضرب بيد من حديد لمنع التلاعب في الأراضي الزراعية