عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد مد مهلة توفيق الأوضاع....

الصناعة: زيادة وحدات الشباك الواحد في المحافظات لاستقبال طلبات مشروعات الظل

صدى البلد

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن جهاز تنمية المشروعات بدأ في تنفيذ إجراءات توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية من خلال وحدات الخدمة بكافة المحافظات التى أصدرت 2700 رخصة مؤقتة و1494 رخصة نهائية لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 31 ديسمبر 2021.

اقرأ أيضا

لإخراجها من اقتصاد الظل.. نيفين جامع: نستهدف شرعنة مليوني مشروع غير رسمي
 

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة لـ صدى البلد أن الجهاز بدأ في تدريب الكوادر البشرية على إجراءات تقديم الخدمة بالإضافة إلى تطوير وحدات الخدمة بمختلف المحافظات ليتمكن الراغبون في توفيق أوضاعهم من الحصول على خدمة جيدة ومميزة وسريعة في نفس الوقت.

وقالت الرئيس التنفيذي للجهاز إن رخصة التشغيل المؤقتة التي تصدرها وحدات الخدمة تصل مدتها لخمس سنوات، وذلك لحين استصدار ترخيص التشغيل النهائي، كما يصدر الترخيص المؤقت خلال 10 أيام من تاريخ تقديم صاحب المشروع بمستندات تأسيس المشروع وهي البطاقة الضريبية والسجل التجاري والموافقات المبدئية، ويكون ذلك مقابل رسوم لا تتجاوز 10 آلاف جنيه للمشروع المتوسط، و5 آلاف جنيه للمشروع الصغير، و1000 جنيه للمشروع متناهي الصغر وبحد أدنى 500 جنيه.

وافق مجلس الوزراء على مد المهلة المحددة لتقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة سنة أخرى، وهي المنصوص عليها بالمادة رقم (72) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، وذلك بالنظر لما تمثله تلك المشروعات من دور رئيسي ومهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين القدرة التنافسية، وزيادة النشاط الاقتصادي، وهو ما جعله يحظى بأولوية ضمن "رؤية مصر 2030".

تأتي هذه الخطوة لإتاحة الفرصة لأصحاب مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لتوفيق أوضاعهم بغرض الاندماج في الاقتصاد الرسمي، والاستفادة من المميزات والتيسيرات والحوافز التي أقرتها الدولة، خاصة ضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على النحو الذي يساعد في تحفيز هذا القطاع، وتشجيع إقامة مشروعات جديدة، وتطوير المشروعات القائمة.  

نيفين جامع جهاز تنمية المشروعات المشروعات المحافظات توفيق اوضاع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة: تخفيض عدد مستشفيات العزل دليل تراجع الإصابات وزيادة نسب الشفاء

3 تحذيرات من الأرصاد .. عاطفة ترابية تضرب محافظة المنيا

وفاة صاحب أول قلب خنزير .. جمال شعبان: لم يتوافق مع روحه

حظر تصدير القمح والدقيق والفول والعدس والمكرونة بدءًا من 11 مارس 3 أشهر

من يوليو 2022.. التضامن : زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 1400 جنيه

الذهب يفقد 25 جنيهًا للجرام.. آخر تحديث لـ أسعار المعدن الأصفر

كشف أثري فريد.. العثور على قمح “فرعوني” في الأقصر مازال قابل للزراعة

ميدو: تعيين عمرو زكي رسميا بـ نادي الزمالك

ترشيحاتنا

إجلاء أكثر من 1600 شخص بمدينة إيزيوم الأوكرانية

روسيا تعلن شروطها لعقد محادثات مباشرة بين بوتين وزيلينسكي

بعد الكشف عنها رسميا… أربعة مفاهيم شكلت فولكس فاجن ID Buzz

الأهلي يهزم الطلائع بدوري محترفي اليد

فيريرا: مواجهة الزمالك والوداد صعبة ونسعى للفوز بأي نتيجة

عقوبات الجولة 12 في لائحة المسابقات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكرى العرب والأجانب المعتمدين وزوجاتهم للقوات البحرية

طريقة عمل الشُريك بمذاق مختلف وأنواع عدة

مشروع تبطين الترع.. رسم البهجة على وجوه المزارعين ورشد المياه بالمنيا.. شاهد

زوجتا أردوغان وهرتسوج تفتتحان معرضا في متحف أنقرة ..صور

فيديو

إلهام شاهين تدافع عن الإسلام بـ "طلوع الروح".. وبدلة رقص هند صبري|فيديوجراف

تقرير| الشتا راجع تاني.. درجات الحرارة ستصل لـ 8.. فيديو

30 عملاً درامياً .. تعرف على مسلسلات رمضان 2022 |فيديوجراف

شبيهة للنجمة يسرا تثير جدلا على السوشيال ميديا

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ