عامل نظافة بمطار القاهرة يعثر على 3 هواتف أيفون ومشغولات ذهبية..كيف تصرف؟

قام الملاح أشرف حافظ المدير التنفيذى لمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، بتكريم عامل بشركة النظافة القائمة بأعمال النظافة بالطرق والباركات بالمطار، وذلك لأمانته وحسن خلقه، حيث عثر أثناء عمله على مشغولات ذهبية وعدد 3 هواتف أيفون، فقام على الفور بتسليمها للجهات المختصة التى توصلت إلى صاحبها وتسلمها وقدم له الشكر على حسن صنيعه.

وتوجه مدير مبني الركاب رقم 1 الملاح أشرف حافظ، نيابة عن المحاسب مجدى اسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى بالشكر للعامل الأمين وقدم له شهادة تقدير ومكافأة مالية مثنيا علي أمانته وحسن خلقه، متمنياً ليه دوام التوفيق.