أرعب التلاميذ.. ولى أمر يقتحم مدرسة ابتدائية بالسكين وهذا ما حدث

مسبباً حالة فزع بين التلاميذ..

شهدت مدرسة الكرنك للتعليم الأساسى بمركز أبوتشت شمال قنا ، لحظات رعب وهلع بين التلاميذ، سببها ولى أمر أحد تلاميذ المدرسة، عندما اقتحم المدرسة وبيده سكين لتصفية خلاف حدث بين نجله و معلم بالمدرسة.

الدقائق القليلة للمشهد الدرامى تسببت فى حالة من الفزع والرعب داخل أسوار مدرسة الكرنك بين الطلاب و المدرسين طوال اليوم الدراسى، ليعود الهدوء النسبى للمدرسة مع هروب ولى الأمر المتهم باقتحام المدرسة، بعد تصدى المدرسين لمحاولات دخوله حرم المدرسة.

من جانبه قال الدكتور صبرى خالد ، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، تبين أن ولى الأمر يدعى م.ي.ح ٤٣ عاما ، اقتحم المدرسة بشكل غير شرعى ممسكا بسكين بسبب خلاف مع أحد المعلمين، و لاذ بالفرار بعدما حاول المدرسين الإمساك به.

و أضاف خالد ، تم تحرير محضر من قبل مدرسة الكرنك للتعليم الأساسى التابعة لإدارة أبوتشت التعليمية، ضد ولى الأمر المعتدى، مع إحالة الواقعة للشئون القانونية بديوان مديرية التربية والتعليم للتحقيق فيها، لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية إزاء هذا التصرف المخالف للقانون.

و كان ولى أمر تلميذ بمدرسة الكرنك للتعليم الأساسى بمركز أبوتشت، اقتحم المدرسة و بيده سكين ، لوجود خلاف مع أحد المدرسين بالمدرسة، وتمكن المدرسين من التصدى للشخص المعتدى، ما دفعه إلى الهروب من المدرسة.