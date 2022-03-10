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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

معرض "صنع في دمياط" يحقق حجم مبيعات يقترب من 7 ملايين جنيه

معرض صنع في دمياط
معرض صنع في دمياط

صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بأن معرض "صنع فى دمياط" المُقام بقاعة مشاريع بأرض المعارض بمدينة نصر، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حقق حجم مبيعات يتجاوز ٦ ملايين  و٨٨٠ الف جنيه، وذلك خلال اسبوع من انطلاق دورته الأولى التى ستستمر حتى ١٢ مارس.

وأشارت "المحافظ" الى أن المعرض شهد تردد عدد كبير من المواطنين الذين أشادوا بمستوى المنتجات من الأثاث الذى جاء من إنتاج ٦٢ عارضا من محافظة دمياط.

وأشادت بما تم تحقيقه من تعاون بين المحافظة و جهاز تنمية المشروعات برئاسة الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى للجهاز، لتنفيذ محاور رؤية الدولة للنهوض بصناعة الأثاث و توفير آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الصناع.

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دمياط وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المشروعات المتوسطة والصغيرة محافظة دمياط

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