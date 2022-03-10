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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون: روسيا أطلقت 775 صاروخا منذ بداية الحرب الأوكرانية

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الخميس، إطلاق روسيا نحو 775 صاروخًا منذ بداية الحرب الأوكرانية.

فيما حذر جهاز الأمن الأوكراني، اليوم الخميس، من أن الجيش الروسي يستعد لقصف مستودعات الأمونيا في مدينة خاركيف وإلقاء اللوم على القوات المسلحة الأوكرانية.

وقال جهاز الأمن الأوكراني على فيسبوك: “وفقًا لبياناتنا، روسيا تستعد لتنفيذ استفزازات جديدة”.

وتابع: “أيها الغزاة، مهما تخترعوا، لن يصدقكم أحد، لا الأوكرانيون، ولا العالم المتحضر بأسره، ولا حتى مواطنيك.أنتم مرضي لارتكابكم مثل هذه الجرائم”.

كما قالت وزارة الدفاع الروسية، إنها ستفتح "ممرات إنسانية" لإجلاء الأوكرانيين إلى روسيا.

وأوضحت الدفاع الروسية، أن الممرات الإنسانية المقترحة من أوكرانيا إلى روسيا ستفتح دون موافقة كييف. 

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