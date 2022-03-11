أخبار التعليم|صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة.. امتحانات تجريبية لتدريب طلاب أولى ثانوي على التابلت 20 مارس.. اليوم قمر "التربيع الأول" لشهر شعبان

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

أكاديمية البحث العلمي تدعم 594 مشروع تخرج بـ 26 مليون جنيه هذا العام

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم نتائج برنامج دعم مشروعات التخرج بأكايمية البحث العلمى والتكنولوجيا "برنامج مشروعى بدايتى" للعام المالى 2021/2022.



افتتاح المؤتمر العلمي الخامس لقسم المحاسبة بتجارة الإسكندرية



افتتح الدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الخميس، أعمال المؤتمر العلمى الخامس لقسم المحاسبة، تحت عنوان "تحديات وآفاق مهنة المحاسبة والمراجعة فى القرن الحادي والعشرين"، والذى تستمر أعماله مدة يومين

انطلاق القوافل التعليمية المجانية لطلاب مدارس حياة كريمة بإدارة دشنا التعليمية بقنا



أعلن الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، عن تنظيم قوافل تعليمية مجانية لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية العامة، بشعبتيها "أدبى وعلمى" لمدارس مبادرة حياة كريمة بإدارة دشنا، اليوم الخميس و الجمعة غداً وذلك لدعم طلاب المحافظة، وتخفيفًا للأعباء عن أولياء الأمور .



120 شركة ومؤسسة تشارك في ملتقي التوظيف الـ18 لتشغيل خريجي جامعة حلوان



ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان "ملتقي التوظيف الثامن عشر لتشغيل خريجي جامعة حلوان"، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأشراف الدكتور حازم عطية الله المشرف العام على الملتقي ومحافظ الفيوم الأسبق والأستاذ المتفرغ بكلية السياحة والفنادق.

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة



أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.



يزين السماء.. اليوم قمر "التربيع الأول" لشهر شعبان



تتزين سماء مصر اليوم الخميس الموافق 10 مارس، بظهور قمر شهر شعبان فى طور "قمر التربيع الأول"، وسيكون تربيع القمر فرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها، وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.



جامعة الجلالة تستضيف مؤتمر السياحة وتحديات التنمية بعد التعافي من كورونا



استضافت جامعة الجلالة، المؤتمر العلمي الثالث تحت عنوان "السياحة والآثار وتحديات التنمية في ظل المتغيرات العالمية ما بعد التعافي"، وذلك بالتعاون مع كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة، في الفترة من 8 وحتى 10 مارس 2022.

امتحانات تجريبية لتدريب طلاب أولى ثانوي على التابلت 20 مارس



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في إطار خطة تطوير المنظومة التعليمية وحرصًا على مصلحة أبنائها الطلاب ، فقد تقرر عقد تدريب على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية لجميع الطلاب بالصف الأول الثانوي (فقط) اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2022/3/20 .



ضوابط قبول الطلاب المصريين الدارسين في أوكرانيا بـ الجامعات الخاصة والأهلية



اعلن مجلس الوزراء عن ضوابط قبول الطلاب المصريين الدارسين في أوكرانيا فى الجامعات الخاصة والأهلية.



منح الدكتوراه الفخرية لرئيس طاجيكستان لدوره في نشر السلام والتسامح من جامعة القاهرة



منحت جامعة القاهرة، اليوم" الخميس" ، في احتفالية كبرى بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة‏، الدكتوراه الفخرية في الآداب لـ إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان لجهوده العلمية البارزة ودوره في توطيد التعاون المصري الطاجيكي وإسهامه في نشر السلام والتسامح وقبول الآخر، وذلك بناءً على توصية من مجلس كلية الآداب وموافقة مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت.



عين شمس وروتارى هليوبليس سبورت وأسرة من أجل مصر فى زيارة لمستشفى الدمرداش



نظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وروتارى هليوبلس، وأسرة من أجل مصر المركزية زيارة لمستشفى الأطفال الجديد لعلاج الأطفال الذين يعانون من أمراض الدم والأورام من مختلف محافظات مصر وأيضا من بعض الدول العربية والأفريقية ،و الغسيل الكلوى ، يوم الخميس الموافق ١٠ مارس ٢٠٢٠.

جامعة حلوان: نعمل على تنمية المواهب من خلال الأنشطة الطلابية



أعلنت جامعة حلوان عن تنظيم العديد من الأنشطة الطلابية بمختلف المجالات الفنية والثقافية والرياضية والعلمية والجوالة، بداية من بداية الفصل الدراسي الثاني.