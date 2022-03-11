عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مازدا تكشف النقاب عن CX-60 موديل 2022 .. صور

مازدا تكشف النقاب
مازدا تكشف النقاب عن CX-60 موديل 2022

تواصل شركة مازدا اليابانية من تعزيز تواجدها عبر نسختها الجديدة CX-60 موديل 2022، التي تعد واحدة من أبرز الاصدارت التي تنتمي إلى فئة الكروس أوفر الرياضية، وتتميز السيارة بحزمة من القدرات الفنية المتنوعة، إلى جانب الكثير من التقنيات عالية الأداء.

مازدا تكشف النقاب عن CX-60 موديل 2022

مازدا تكشف النقاب عن CX-60

ترتكز السيارة مازدا  CX-60 موديل 2022 على قاعدة عجلات بطول 2.870 مم، مع نسبة طول كلي تقدر بـ 4.745 مم، وبعرض يبلغ 1.890 مم، و 1.680 مم للارتفاع، بينما دعمت بجنوط رياضية المظهر بقياس يتراوح بين 18 و 20 بوصة.

مازدا تكشف النقاب عن CX-60 موديل 2022

وتضم السيارة مازدا CX-60 موديل 2022 مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 570 لتر، مع امكانية مضاعفة تلك المساحة لتصل إلى 1.148 لتر عند استخدام تقنية طي المقاعد الخلفية، بينما تتوسقط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 12.3 بوصة تدعم التطبيقات الذكية.

مازدا تكشف النقاب عن CX-60 موديل 2022

وتقدم السيارة مازدا CX-60 موديل 2022 بعدة خيارات من الطلاء الخارجي مثل الأزرق الكريستالي، والابيض القطبي، والفضي البلاتيني، والاحمر الكستنائي، بالاضافة إلى الرمادي، و الأسود، وأبيض روديوم المعدني.

مازدا تكشف النقاب عن CX-60 موديل 2022

وتستمد السيارة قوتها عبر نوعين من الانظمة الفنية ومنها محرك هجين رباعي الاسطوانات سعة 2500 سي سي، مع محرك كهربائي وبطارية ليثيوم بقوة 17.8 كيلوواط، حيث يتمكن المحرك الكهربائي من ضخ قوة قدرها 134 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر.

مازدا تكشف النقاب عن CX-60 موديل 2022

بينما يعمل المحرك البنزين بضخ قوة 189 حصانا، و 261 نيوتن/متر، وبهذه القدرات ينتج المحرك قوة اجمالية قدرها 323 حصانا، وعزم دوران 500 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة، ومن خلال تلك القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم في غضون 5.8 ثانية.

يذكر أن السيارة مازدا CX-60 موديل 2022 تقدم للبيع بالسوق الأوروبي بقيمة تبدأ من 43,950 جنيه استرليني حتى 48,050 جنيه استرليني.

مازدا CX-60 CX-60 موديل 2022 شركة مازدا شركة مازدا اليابانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة صاحب أول قلب خنزير .. جمال شعبان: لم يتوافق مع روحه

حظر تصدير القمح والدقيق والفول والعدس والمكرونة 3 أشهر من 11 مارس

كشف أثري فريد.. العثور على قمح “فرعوني” في الأقصر مازال قابل للزراعة

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه وضعفها عن 4 أحياء رئيسية في القاهرة

وزيرة التضامن: معاش استثنائي لأسر ضحايا الحادث الإرهابي بليبيا بلغ 3555

شاهد .. حريق يلتهم كابينة غاز طبيعي بجوار حي المرج

استعدادا لشهر رمضان.. طرح لحوم "بلدي" ودواجن وبيض وسلع أساسية بأسعار مخفضة

ميدو: تعيين عمرو زكي رسميا بـ نادي الزمالك

ترشيحاتنا

دعاء سورة الكهف نور مابين الجمعتين.. ردده بيقين يكفيك هذه الفتن

طفلة أوكرانية تثير ضجة على وسائل التواصل بعد غنائها تحت الأنقاض .. شاهد

الطاقة الذرية تعلن فقدان أوكرانيا الاتصال بتشرنوبيل

أحمد عيد عبد الملك : إمكانيات أوباما أعلى من أفشة .. وزيزو أفضل جناح في إفريقيا

السجن 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال ماديا.. تفاصيل

حكم ترك صلاة الجمعة بدون عذر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هشام عباس نجم الحفل.. تفاصيل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس الموسيقى

صبحي يفتتح جناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض كافكس 2022

أداء مناسك العمرة.. إيمان الحصري رحلة من المرض إلى التألق والإبهار

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكرى العرب والأجانب المعتمدين وزوجاتهم للقوات البحرية

فيديو

معاشي 700 جنيه.. الفنان حسين الشريف يكشف سر ابتعاده عن التمثيل "فيديو"

نصف مليار جنيه سنويا.. تفاصيل اتفاق ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح “فيديو”

طقم تمريض يرافقه..تعرف علي تطورات الحالة الصحية للمخرج على عبد الخالق

بـ قلب الخنزير|وفاة الأمريكي ديفيد بينيت بعد شهرين من الجراحة |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ