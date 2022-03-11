مازدا تكشف النقاب عن CX-60 موديل 2022 .. صور

تواصل شركة مازدا اليابانية من تعزيز تواجدها عبر نسختها الجديدة CX-60 موديل 2022، التي تعد واحدة من أبرز الاصدارت التي تنتمي إلى فئة الكروس أوفر الرياضية، وتتميز السيارة بحزمة من القدرات الفنية المتنوعة، إلى جانب الكثير من التقنيات عالية الأداء.

مازدا تكشف النقاب عن CX-60 موديل 2022

مازدا تكشف النقاب عن CX-60

ترتكز السيارة مازدا CX-60 موديل 2022 على قاعدة عجلات بطول 2.870 مم، مع نسبة طول كلي تقدر بـ 4.745 مم، وبعرض يبلغ 1.890 مم، و 1.680 مم للارتفاع، بينما دعمت بجنوط رياضية المظهر بقياس يتراوح بين 18 و 20 بوصة.

مازدا تكشف النقاب عن CX-60 موديل 2022

وتضم السيارة مازدا CX-60 موديل 2022 مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 570 لتر، مع امكانية مضاعفة تلك المساحة لتصل إلى 1.148 لتر عند استخدام تقنية طي المقاعد الخلفية، بينما تتوسقط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 12.3 بوصة تدعم التطبيقات الذكية.

مازدا تكشف النقاب عن CX-60 موديل 2022

وتقدم السيارة مازدا CX-60 موديل 2022 بعدة خيارات من الطلاء الخارجي مثل الأزرق الكريستالي، والابيض القطبي، والفضي البلاتيني، والاحمر الكستنائي، بالاضافة إلى الرمادي، و الأسود، وأبيض روديوم المعدني.

مازدا تكشف النقاب عن CX-60 موديل 2022

وتستمد السيارة قوتها عبر نوعين من الانظمة الفنية ومنها محرك هجين رباعي الاسطوانات سعة 2500 سي سي، مع محرك كهربائي وبطارية ليثيوم بقوة 17.8 كيلوواط، حيث يتمكن المحرك الكهربائي من ضخ قوة قدرها 134 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر.

مازدا تكشف النقاب عن CX-60 موديل 2022

بينما يعمل المحرك البنزين بضخ قوة 189 حصانا، و 261 نيوتن/متر، وبهذه القدرات ينتج المحرك قوة اجمالية قدرها 323 حصانا، وعزم دوران 500 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة، ومن خلال تلك القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم في غضون 5.8 ثانية.

يذكر أن السيارة مازدا CX-60 موديل 2022 تقدم للبيع بالسوق الأوروبي بقيمة تبدأ من 43,950 جنيه استرليني حتى 48,050 جنيه استرليني.