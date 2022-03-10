عبد الظاهر السقا: زيادة الطلب على لاعبى فيوتشر نجاح للمنظومة

قال عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر أن النادي يعاني من كمية إصابات غير طبيعية في الفترة الأخيرة بعد الانطلاقة المميزة للفريق مطلع هذا الموسم.



وبالحديث عن أحمد عاطف مهاجم الفريق وتألقه الفترة الماضية أوضح السقا: "عاطف لاعب صغير يقدم مستوى كبير ويستحق الانضمام للمنتخب، لكن ينتظره مستقبل كبير، والمستوى الذى يقدمه بعض اللاعبين في فيوتشر نجاح للمنظومة في النادي ونجاح لقدرات علي ماهر التدريبية".



وتابع السقا في تصريحات تليفزيوينة مع الإعلامي محمد شبانة ببرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC: "الفترة المقبلة ستشهد إعادة ترتيب الأوراق، وهناك لاعبين حصلوا على الفرصة ويجب أن يتمسكوا بها، لدينا نجوم من الطراز الفريق، نسير بخطى ثابتة ومميزة لكن الفترة الأخيرة عانينا من سوء حظ".



وواصل: "محمود عبد الرحيم جنش اعارة لفيوتشر لمدة عام، لا أعلم بنود الإعارة في عقده، لكن من المبكر جدا الحديث عن عودة اللاعب للزمالك، لدينا لاعبين مميزين، وبالتالي الطلب عليهم من أندية الممتاز كبير وهذا أمر يسعدنا في النادي".



وأكمل: "فيوتشر راهن على عدد من النجوم مثل كريم نيدفيد وسعد سمير وجنش، والرهان نجح للغاية بعد المستويات الكبيرة التي يقدمها هؤلاء اللاعبين، خاصة مستوى نيدفيد الذي فاق توقعاتنا".



وأتبع المدير الرياضي لنادي فيوتشر: "ناصر ماهر لاعب مميز يحتاج تعامل خاص، في الأهلي لا توجد فرص كما تمنحها الأندية الأخرى للاعبين، لكنه لاعب مميز للغاية ويملك مقومات كبيرة".



وأتم تصريحاته: "هناك تواصل مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الذي زار تدريبات فيوتشر مرتين في الأيام الأخيرة، ودورنا أن نوضح للجهاز مقومات ومميزات اللاعبين الذين يتألقون في الفترة الأخيرة، ولدينا مدافع بقدرات كبيرة هو محمود مرعي ويستحق التواجد في المنتخب".