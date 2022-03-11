وزير الزراعة: الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفينا من 4 إلى 5 أشهر.. ولدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن.. والفلاح يلقى كل الدعم

حل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ضيفا على الإعلامي "خالد ميري"، ببرنامج "كلمة السر"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:



وزير الزراعة: الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفينا من 4 إلى 5 أشهر.. فيديو

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة اتخذت قرارا جريئا بإعلان سعر ترويد القمح قبل زراعة بـ810 جنيهات للأردب.

وأضاف "السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي"، خلال حواره مع الإعلامي "خالد ميري"، ببرنامج "كلمة السر"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "هناك 250 ألف فدان أضيفت إلى الأراضي المنزرعة بالقمح خلال العام الحالي".

وزير الزراعة: الأعلاف سبب ارتفاع أسعار اللحوم.. ولدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن..فيديو



كشف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أسباب ارتفاع أسعار اللحوم.

وقال القصير، خلال حواره مع الإعلامي "خالد ميري"، ببرنامج "كلمة السر"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "تحرك أسعار اللحوم جاء نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف، لكن الدولة لديها مشروع عظيم وهو البتلو الذي سيحقق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء".

وزير الزراعة: ننتج 6 ملايين طن ألبان.. ولدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن.. فيديو

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إننا لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن.

وأضاف "السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي"، خلال حواره مع الإعلامي "خالد ميري"، ببرنامج "كلمة السر"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "لابد من بيع المنتجات بسعر مريح لكي لا يتوقف المنتاج عن الانتاج"، لافتا: "نجاح أي منتج لابد من تحقيق نقطة التعادل وألا يحقق المنتج أي خسائر".

وزير الزراعة: الفلاح يلقى كل الدعم والاهتمام من الدولة المصرية.. فيديو

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الفلاح يلقى كل الدعم والاهتمام من الدولة المصرية.

وأضاف "السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي"، خلال حواره مع الإعلامي "خالد ميري"، ببرنامج "كلمة السر"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "مشروع حياة كريمة يستهدف البنية التحتية فضلا عن تقديم وتوفير فرص عمل للمواطنين"، لافتا: "مشروع حياة كريمة يغير وجهه الحياة لسكان الريف المصري".



وزير الزراعة: تعاقدنا مع شركة برازيلية لتزويد مصر بأصناف متميزة من الطماطم والجزر والباذنجان.. فيديو

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم التعاقد مع شركة برازيلية لتزويد مصر بأصناف متميزة من الطماطم والجزر والباذنجان.

وأضاف "السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي"، خلال حواره مع الإعلامي "خالد ميري"، ببرنامج "كلمة السر"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "لم يكن هناك مشكلة في الأسمدة منذ بداية الموسم الشتوي الحالي"، موضحا أن منظومة الأسمدة تحتاج رقابة ومتابعة شديدة.



300 ألف جنيه لاستصلاح الفدان.. القصير: الأرض الزراعية القديمة ثروة.. فيديو

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الأرض الزراعية القديمة تعتبر ثروة، معقبا: "يتم صرف 300 ألف جنيه لاستصلاح الفدان الجديد".

وأضاف القصير، خلال حواره مع الإعلامي "خالد ميري"، ببرنامج "كلمة السر"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "نعاني من توفير مصادر للمياه في استصلاح الأراضي الجديدة، لكن الأرض الزراعية القديمة كان بها خير بفعل طمي النيل".



وزير الزراعة: أطلقنا البرنامج الوطني لإنتاج بذور الخضر بدعم الرئيس السيسي.. فيديو

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الأصناف المصرية من التقاوي تعتبر من أعلى الإنتاجيات سواء في القمح والذرة والبقوليات وغيرها من المحاصيل.

وأضاف "السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي"، خلال حواره مع الإعلامي "خالد ميري"، ببرنامج "كلمة السر"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "كان يتم استيراد ما يقرب من 95% من بذور الخضر"، لافتا: "أطلقنا البرنامج الوطني لإنتاج بذور الخضر بدعم الرئيس السيسي".

السيد القصير: تطبيق "هدهد" الإلكتروني يوفر معلومات وخدمات للمزارعين.. فيديو

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن 48% من مساحات الأرض الزراعية يتم زراعتها حبوب.

وأضاف "السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي"، خلال حواره مع الإعلامي "خالد ميري"، ببرنامج "كلمة السر"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "المشروعات الزراعية القومية في سيناء والدلتا الجديدة واستصلاح مليون ونصف فدان وتوشكى تساهم في توفير المحاصيل الاستراتيجية".

وزير الزراعة: نعمل على استنباط أصناف للتكيف مع التغيرات المناخية.. فيديو

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إننا نعمل على استنباط أصناف جديدة مبكرة النضج من المحاصيل للتكيف مع التغيرات المناخية ومحدودية المياه.

وأضاف "السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي"، خلال حواره مع الإعلامي "خالد ميري"، ببرنامج "كلمة السر"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "48% من مساحات الأرض الزراعية يتم زرعها حبوب"، لافتا: "التغيرات المناخية لها تأثير كبير على قطاع الزراعة".

وزير الزراعة: مصر الأولى في تصدير الموالح على مستوى العالم.. فيديو

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر تحتل المركز الأول عالميا في تصدير الموالح على مستوى العالم نتيجة جهود الرقابة على الجودة.

وأضاف "السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي"، خلال حواره مع الإعلامي "خالد ميري"، ببرنامج "كلمة السر"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "لا نسمح بالتصدير سوى للسلع التي لها فائض عن احتياجاتنا ولها طلب في الأسواق الدولة بها يساهم في زيادة النقد الأجنبي للدولة المصرية".



وزير الزراعة: توافر المنتجات وقت أزمة كورونا شهادة نجاح للدولة المصرية.. فيديو

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إننا نستورد حوالي 11 مليون طن قمح، لافتا: "ووزارة التموين تعمل على إيجاد بدائل لاستيراد القمح".

وأضاف "السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي"، خلال حواره مع الإعلامي "خالد ميري"، ببرنامج "كلمة السر"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الأسعار العالمية في زيادة والدولة تقدم كل ما تملك في سبيل توفير السلع المختلفة".



السيد القصير: الزراعة المسئول الأول عن ملف الأمن الغذائي.. فيديو

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الزراعة المسئول رقم واحد عن ملف الامن الغذائي.

وأضاف القصير، خلال حواره مع الإعلامي "خالد ميري"، ببرنامج "كلمة السر"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الزراعة أصبحت مسئولة عن الاحتياجات الأساسية للشعوب"، لافتا: "الزراعة قطاع تشابكي نموه يساهم في تحقيق النمو لقطاعات متعددة في الدولة".



تيسيرات كبيرة.. الزراعة: نأمل توريد 6 ملايين طن قمح من الفلاحين.. فيديو

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة كانت ترى المستقبل بالعمل على المشروع القومي للصوامع.

وأضاف "السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي"، خلال حواره مع الإعلامي "خالد ميري"، ببرنامج "كلمة السر"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "نأمل توريد 6 ملايين طن قمح من الفلاحين"، متابعا: سيتم تقديم تيسيرات كبيرة للفلاحين هذا العام".