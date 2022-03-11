مصرع شخصين في تصادم دراجة نارية وسيارة نقل بـ قنا

لقى شابين مصرعهما فى حادث تصادم، بين دراجة نارية وسيارة نقل بطريق قرية العمرة بمركز أبوتشت شمال قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إخطاراً من مركز شرطة أبوتشت، بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية بطريق العمرة، نتج عنه وفيات.

تبين مصرع: مالك حسين سلامة، وأحمد نجيب، و جرى إخطار الإسعاف لنقل الجثتين، كما تم إزالة آثار الحادث من الطريق لتسيير حركة المرور.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين لنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.