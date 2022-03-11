حصاد الزراعة| توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة استعدادا لشهر رمضان.. فيديو

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ٨١، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 4 الى 10 مارس الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط “الإنفوجراف” الضوء على المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة، حول تداعيات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية الراهنة، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، فضلا عن ترأسه اجتماعاً، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصرى، وذلك بحضور وزراء الزراعة، والرى، والتعليم العالى والاتصالات والشباب والإسكان والنقل، والتضامن.

كما ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، حيث اكد ان هناك توجيهات من الرئيس بالتصدي لأي ممارسات تتعلق باحتكار أو إخفاء السلع في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، كذلك عقد اجتماعا؛ لمتابعة الجهود المكثفة لتوفير مختلف أنواع السلع الأساسية بالأسواق المحلية، بحضور كل من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ، والدكتورة نيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس أيمن حسام الدين ، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وخلال هذا الأسبوع استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور باتريك هاريسون ممثلاً عن جامعة فلوريدا الأمريكية ورئيس مجلس إدارة شركة ايكلاند كاليفورنيا الدولية المالكة لحقوق الملكية الفكرية لأجود أصناف الفراولة المتميزة عالميا، كما ترأس وزير الزراعة اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة من ممثلى الوزارات والهيئات المعنية، كذلك عقد اجتماعا مع قيادات الوزارة المعنية بالثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، حيث تناول الاجتماع جهود الدولة في مجال تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتطوير وتنمية البحيرات والاستزراع السمكي.

وعقد القصير اجتماعا مع فريق انتاج تقاوي الخضر بمعهد البساتين وبحث معهم آخر مستجدات وتطورات العمل بالبرنامج، وذلك في ضوء المتابعة الدورية للتعرف عن محاور تنفيذ البرنامح، كما قام بزيارة مفاجئة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لمتابعة انتظام العمل فيها والانضباط واداء الخدمات للجمهور، كذلك بحث الوزير مع وفد منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) برئاسة د عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد للمنظمة والممثل الاقليمي للشرق الادنى وشمال أفريقيا والسيد نصر الدين حاج الأمين ممثل المنظمة بالقاهرة والوفد المرافق لهما، التحضير لمؤتمر الاطراف للامم المتحدة لتغير المناخ (COP27) والذي سوف تستضيفه مصر فى نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ .

كما عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع قيادات الوزارة، ومسئولي الجهات الإنتاجية ومنافذ البيع بالوزارة، لبحث الاستعدادات الخاصة باستقبال شهر رمضان المبارك وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجهود الحكومة في توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة ومواجهة إرتفاع الأسعار.



وأعلن المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أنه استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك والعيدين الفطر والاضحى قامت اللجنة المختصة بتحديد كميات اللحوم المبردة والمجمدة والمصنعات من اللحوم طبقاً لاحتياجات السوق المحلي حيث وافقت اللجنة على استيراد أكثر من 331 ألف رأس ماشية منها: 276 ألف رأس من عجول الأبقار الحية بغرض التربية وحوالي 55 الف رأس للذبيح الفوري.



كما نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية برنامجا تدريبيا حول الأغذية العلاجية، وتضمن البرنامج العديد من الموضوعات المتعلقة بالتغذية العلاجية، كما نظم معهد القطن بمركز البحوث الزراعية دورة تدريبية تحت عنوان "تكنولوجيا وتجهيز القطن"، ومن المقرر أن يشارك فيها 27 متدربا من 13 دولة إفريقية، وذلك خلال الفترة من ٦ مارس الي ٢٤ مارس ٢٠٢٢، كما أكد الدكتور ياسر عبده حيمرى المنسق العام لـ”المدارس الحقلية” وكيل معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية لشئون الإرشاد والتدريب، أنه تم خلال شهر فبراير 2022 تنفيذ الأنشطة الإرشادية والتدريبية لعدد (155 ) مدرسة حقلية للمحاصيل الشتوية، والإنتاج الحيواني، والاستزراع السمكي في 19 محافظة.

وشهدت حديقة الأورمان بالجيزة إقبالا كثيفا من المواطنين للاستمتاع بمعرض زهور الربيع وسجلت الحديقة إقبالا غير مسبوق ساعد في ذلك التنظيم المتميز للمعرض بالإضافة إلى الطقس المشمس الجيد، كما شارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية في ورشة عمل تحت عنوان ( حدود متبقيات المبيدات وأهم التحديات التي تواجه الصادرات المصرية). والتي قام بتنظيمها كروب لايف أفريقيا والشرق الأوسط بالتعاون مع المعمل، كما بلغ إجمالي عدد الشهادات التي اصدرها المعمل هذا الاسبوع بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء حوالي ٦٥٠٠ شهادة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارعين والمربين، كذلك الاصدار الاخير ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام.