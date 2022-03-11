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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فوز الزمالك حياة أو موت.. جماهير القلعة البيضاء يدعمون الفريق قبل مواجهة الوداد| شاهد

صدى البلد

حرص جمهور نادي الزمالك على دعم الفريق، قبل مواجهة الوداد المغربي اليوم في تمام الساعة السادسة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

ودشن جمهور الزمالك هاشتاج "فوز الزمالك حياة أو موت”، وتصدر قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت أبرز التغريدات كالاتى : 

 

و يواجه نادي الزمالك، منافسة الوداد المغربي اليوم في تمام الساعة السادسة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك والوداد
 

تقام مباراة الزمالك والوداد في تمام الساعة السادسة مساء وتذاع عبر قناة بين سبورت

ويبحث الزمالك عن فوزه الأول في دور المجموعات هذا الموسم، من أجل إنعاش فرص تأهل الأبيض لدور الثمانية.

يواجه الزمالك، شبح الخروج المبكر من دور المجموعات بدوري الأبطال، بعد حصد نقطتين فقط من 3 مباريات.

بدأ الزمالك، مشواره بدور المجموعات، بالتعادل 2-2 على ملعبه أمام بيترو أتلتيكو، قبل التعادل السلبي في أنجولا أمام ساجرادا.

وفي لقاء الجولة الثالثة، خسر الزمالك أمام مضيفه الوداد البيضاوي بنتيجة 1-3.

وسيفقد الزمالك، حظوظه في الصعود لدور الثمانية، حال التعثر في مبارياته المقبلة أمام الوداد وبيترو أتلتيكو وساجرادا.

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