العراق.. صد تعرض إرهابي في كركوك وقتل أحد عناصر داعش

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، بصد تعرض إرهابي في كركوك وقتل أحد عناصر داعش.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "لواء ٤٠ حشد شعبي تمكن من قتل احد عناصر داعش في سلسلة جبال مامة بمحافظة كركوك خلال تعرض على اللواء".

وكانت أعلنت الاستخبارات العراقية ضبط ٦ مواقع و٣٠ صهريج لتهريب النفط ومشتقاته وخرق على احد الأنابيب النفطية.

وكانت قد نجحت فرق الدفاع المدني العراقية في السيطرة التامة على حادث حريق ضخم اندلع فجر هذا اليوم الخميس داخل مجمع طبي ومركز تجميل مخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني مشيد من ألواح السندويج بنل في منطقة عواشة مركز محافظة ميسان جنوب العراق .

كما استنفرت مديرية الدفاع المدني جهدها البشري من رجال اطفاء وزجت بالعديد من الآليات التخصصية والساندة حتى أحكمت السيطرة على سريان النيران السريع داخل ألواح السندويج بنل التي تداعت من شدة الحرارة مما أدى إلى انهيار المبنى بالكامل.