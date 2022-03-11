محافظ القليوبية: تنظيم معارض أهلا رمضان لتوفير السلع للمواطنين

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه سوف يتم تنظيم معارض أهلا رمضان بعدد من مدن المحافظة، بهدف توفير مستلزمات شهر رمضان من الياميش والسلع الرمضانية والسلع الأساسية والمواد الغذائية والتموينية واللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة والخضروات والفاكهة وبأسعار مخفضة لمحاربة جشع التجار.

وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق مع الغرفة التجارية لإقامة معارض أهلا رمضان بعدد من مراكز ومدن وأحياء المحافظة استعدادا للشهر الكريم من الأسبوع المقبل لتوفير كافة السلع الغذائية والأساسية لجميع المواطنين بأسعار مخفضة ومكافحة غلاء الأسعار والعمل على ضخ كميات إضافية من كافة السلع بالمنافذ والأسواق لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين في الشهر الكريم.

ووجه الهجان مديريات التموين والصحة والطب البيطرى بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وتكثيف الحملات التموينية والصحية لضمان جودة المنتجات وتشكيل غرف عمليات لمتابعة حالة الأسواق واستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري ومحاسبة المخالفين، والتأكد من توافر السلع بكميات كافية في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان.

وطالب المحافظ بإعداد تقرير يومي عن الأسواق على مستوى المحافظة للتأكد من توافر السلع الأساسية المختلفة بالكميات والأسعار المناسبة، مع ضرورة التأكد من توافر اللحوم والدواجن، والسلع الاستهلاكية الأساسية للمواطنين في جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية والشوادر مع ضمان مضاعفة الكميات من هذه السلع قبل شهر رمضان وخلاله.