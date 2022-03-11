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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس أوكرانيا يتهم روسيا بنشر مرتزقة سوريين في بلاده

رئيس أوكرانيا يتهم
رئيس أوكرانيا يتهم روسيا بنشر مرتزقة سوريين في بلاده

اتهم رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، روسيا بنشر مرتزقة سوريين في أوكرانيا، مضيفا أن الحرب وصلت إلى "نقطة تحول استراتيجية".

وأشار في خطاب بثه التلفزيون الأوكراني إلى أن المدة التي سيستمر فيها القتال لا يمكن تحديدها.

وأضاف زيلينسكي "من المستحيل تحديد عدد الأيام التي لا يزال يتعين علينا العمل فيها على تحرير الأراضي الأوكرانية.. لكن يمكننا القول إننا سنفعل ذلك.. لأننا وصلنا بالفعل إلى نقطة تحول استراتيجية"، داعياً المجتمع الدولي إلى زيادة ضغوط العقوبات على روسيا.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن السماح للمتطوعين الراغبين في القتال بالذهاب إلى أوكرانيا، في وقت أكد فيه وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن "16 ألف متطوع من الشرق الأوسط مستعدون للقتال في منطقة دونباس" الانفصالية في أوكرانيا.

وأمر بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي الروسي بتسهيل إرسال المقاتلين "المتطوعين" من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا للقتال.

وأكد الرئيس الروسي أن هذه الخطوة مبررة لأن "عرّابي النظام الأوكراني الغربيين لا يدارون حتى ما يفعلون" ويجمعون علانية "مرتزقة من جميع أنحاء العالم لإرسالهم إلى أوكرانيا".

وفي وقت سابق، أعلنت أوكرانيا تشكيل فيلق من المتطوعين الأجانب مدمج في قواتها المسلحة لمحاربة القوات الروسية على أراضيها.

يشار إلى أنه في 24 فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

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