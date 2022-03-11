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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. وزيرة البيئة تتهم مواطنيها بعدم الحرص على نظافة محيطهم

وزيرة البيئة التونسية
وزيرة البيئة التونسية

أكدت وزيرة البيئة التونسية  ليلى شيخاوي إن أبناء الشعب التونسي ليسوا حريصين على نظافة البيئة المحيطة بهم. 

وقالت وزيرة البيئة  ليلى الشيخاوي إلى حملات النظافة التي انطلقت بداية الأسبوع الجاري مؤكدة أنها ليست في إطار الاستعدادات للموسم السياحي فقط وإنما لفائدة كل التونسيين.

وأشارت الشيخاوي إلى أن تونس كانت رائدة في مجال نظافة المحيط والبيئة منذ بداية التسعينات إلا أنها تراجعت في هذا المجال مقارنة بعدد من الدول الإفريقية.

واعتبرت وزيرة البيئة أنه من المفترض عدم القيام بحملات النظافة والحفاظ دائما على بيئتتا نظيفة إلا أن هذه الحملات أصبحت ضرورية في ظل انتشار ظاهرة تلويث المحيط.

واوضحت الوزيرة في تصريح لموزاييك خلال ندوة دوليّة حول "النوع الاجتماعي والتغيرات المناخية اليوم"

وتطرقت الوزيرة الي ان جائحة كورونا كان لها تأثيرات كبرى على جميع النواحي وليس على المجال البيئي فقط.

 

وبينت أن الطبيعة استرجعت حقوقها خلال جائحة كورونا بعد أن تمكنت  الحيوانات والنباتات من العيش بسلام  خلال فترات الحجر الصحي داعية إلى استخلاص الدروس من هذه الجائحة وضرورة احترام الإنسان مستقبلا  للأنظمة البيئية ومحافظته عليها .

 

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