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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هيثم شعبان يعلن قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة الاتحاد في كأس مصر

فريق سيراميكا كليوباترا
فريق سيراميكا كليوباترا

أعلن هيثم شعبان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر إقامتها في السادسة مساء غد السبت على ملعب المقاولون العرب في الجبل الأخضر، ضمن لقاءات دور الـ ٣٢ لبطولة كأس مصر.

قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد كوكو

خط الدفاع: أحمد محسن - محمود البدري - خالد صبحي - عبد الله محمود - وليد عبد المنعم - سيف تقا - مصعب البطاط - عبد الله جمعة

خط الوسط: محمد إبراهيم - كوامي بونسو - وينفول كوبينا - إيفانز منساه - محمد حسن - محمد توني - محمود نبيل - شريف دابو - مصطفى ميسي - مصطفى بهاء

خط الهجوم : باسم مرسي - شادي حسين

هيثم شعبان سيراميكا كليوباترا الاتحاد كأس مصر Sports Fitness

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