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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الفاو تحذر من ارتفاع أسعار الغذاء 20% بسبب حرب أوكرانيا

الفاو تحذر من ارتفاع
الفاو تحذر من ارتفاع أسعار الغذاء 20% بسبب حرب أوكرانيا

حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، الجمعة، من ارتفاع الأسعار العالمية للأغذية والأعلاف، بما يتراوح بين 8 و20% نتيجة للحرب الدائرة في أوكرانيا.

وأشارت "الفاو" إلى أن ذلك سيؤدي إلى قفزة في عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية في شتى أنحاء العالم.

وقالت المنظمة الدولية في تقييم أولي للهجوم الروسي على أوكرانيا، إنه لم يتضح ما إذا كانت أوكرانيا ستكون قادرة على جني المحاصيل، إذا طال أمد الصراع إلى جانب حالة من عدم اليقين تحيط أيضاً بصادرات الغذاء الروسية.

وذكرت "الفاو" أن روسيا أكبر مُصدر للقمح في العالم، بينما تأتي أوكرانيا في المرتبة الخامسة. وتوفران معاً 19% من الإمدادات العالمية من الشعير، و14% من إمدادات القمح و4% من الذرة، وهو ما يشكل أكثر من ثلث صادرات الحبوب العالمية.

وكانت أوكرانيا قررت حظر تصدير القمح والشوفان وغيرهما من المواد الغذائية الأساسية التي تعتبر ضرورية لإمدادات الغذاء العالمية.

فيما وافق صندوق النقد الدولي على تقديم 1.4 مليار دولار بشكل طارئ لدعم أوكرانيا في تمويل النفقات ودعم ميزان المدفوعات.

من جانبها، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أن الأزمة الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا تأتي في وقت حرج يتعافى فيه الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا.

وأشارت إلى أن الحرب في أوكرانيا والعقوبات الهائلة على روسيا، تسببت في انكماش التجارة العالمية، ورفعت بشدة أسعار الغذاء والطاقة وقد تجبر الصندوق على خفض توقعاته للنمو العالمي الشهر المقبل.

وحذر صندوق النقد الدولي من أن تداعيات الصراع القائم تحمل مخاطر اقتصادية كبيرة لمختلف أنحاء العالم، وبالتالي يقوم الصندوق بتقييم الانعكاسات المحتملة، بما في ذلك الانعكاسات على كفاءة عمل النظام المالي وأسواق السلع الأولية.

في 24 فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وصباح اليوم الجمعة، أعلن بوتين السماح للمتطوعين الراغبين في القتال بالذهاب إلى أوكرانيا، في وقت أكد فيه وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن "16 ألف متطوع من الشرق الأوسط مستعدون للقتال في منطقة دونباس" الانفصالية في أوكرانيا.

وأمر بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي الروسي بتسهيل إرسال المقاتلين "المتطوعين" من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا للقتال.

وأكد الرئيس الروسي أن هذه الخطوة مبررة لأن "عرّابي النظام الأوكراني الغربيين لا يدارون حتى ما يفعلون" ويجمعون علانية "مرتزقة من جميع أنحاء العالم لإرسالهم إلى أوكرانيا".

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