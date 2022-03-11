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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ البحر الأحمر يطمئن المواطنين على توافر مخزون استراتيجي من السلع

محافظ البحر الاحمر
محافظ البحر الاحمر خلال الجولة

أجرى محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، جولة موسعة على الأسواق والمحلات التجارية، اليوم الجمعة، بمدينة الغردقة، للتأكد من توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

تفقد المحافظ، عدداً من السلاسل التجارية، وتابع توافر السلع الاستراتيجية بمختلف أنواعها، وحذر التجار من محاولة التلاعب في الأسعار، حيث سيتم الضرب بيد من حديد لمحتكري السلع، من خلال تطبيق الإجراءات القانونية التي تصل إلى الحبس والغرامة.

حرص المحافظ، على مقابلة عدداً من المواطنين ممن تصادف وجودهم، وطمأنهم بتوافر كميات مناسبة كمخزون استراتيجي من مختلف أنواع السلع الغذائية والتموينية تكفي لعدة أشهر، وناشدهم بعدم التكالب على السلع وتخزينها ، لأن هذا الأمر يجعل بعض التجار الجشعين يقوموا باخفاء السلع نتيجة زيادة الطلب عليها لرفع سعرها وتحقيق مكاسب إضافية، لكن الحكومة بكافة أجهزتها تقف بالمرصاد لهؤلاء وتتخذ حيالهم الإجراءات القانونية لتحقيق الردع لكل من تسول له نفسه احتكار السلع أو رفع أسعارها.

ووجه المواطنون الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لحرصه المستمر على توجيه الحكومة بتوفير مختلف أنواع السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، ووجهوا الشكر  لمحافظ البحر الأحمر لجولاته المستمرة على الأسواق، وحرصه على التأكد بنفسه من توافر مختلف أنواع السلع بأسعار مناسبة.

وجه محافظ البحر الأحمر، كل رؤساء المدن، وكافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بشن حملات رقابية يومية على مختلف الأسواق والمخابز والسلاسل التجارية ومحلات السوبر ماركت، ورفع تقرير يومي بنتائجها وجهودها، مؤكداً أنه سيقوم بجولات مفاجئة في أوقات مختلفة وبطرق غير تقليدية على الأسواق،وسيتم التعامل بحسم مع كل مخالف، تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي يتابع بنفسه جهود المحافظات وكافة الجهات المعنية لضبط الأسعار والأسواق.

رافق المحافظ، خلال الجولة رئيس مدينة الغردقة اللواء إيهاب رأفت، وعدداً من القيادات التنفيذية والأمنية.

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