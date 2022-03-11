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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

‏غلق باب التصويت في انتخابات رئاسة الوفد 2022 .. صور

صدى البلد

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022 غلق باب التصويت، وبدء إجراءات فرز الأصوات في مقار الاقتراع داخل مقر الوفد بالدقي.  

ويقوم القضاة رؤساء اللجان الانتخابية بفرز الصناديق، تحت إشراف 3 من مستشارى وقيادات هيئة النيابة الإدارية، على أن يقوم رئيس اللجنة القضائية المُشرفة بإعلان النتيجة النهائية. 

 وبدأ التصويت في انتخابات رئاسة الوفد 2022، في الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، في المقر الرئيسي لحزب الوفد في الدقي بالجيزة، تحت إشراف قضائي كامل، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.   


ويتنافس على منصب رئاسة حزب الوفد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، والدكتور عبد السند يمامة عضو الهيئة العليا للحزب ورئيس معهد الدراسات السياسية في الحزب.‏

النيابة الإدارية مجلس الشيوخ الإجراءات الاحترازية تطبيق الاجراءات الاحترازية حزب الوفد

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