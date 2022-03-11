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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعثات مصرية وأجنبية تواصل أعمالها في مناطق آثار الفيوم

بعثات أثرية
بعثات أثرية

قال مدير عام آثار الفيوم سيد الشورة إن أعمال حفائر البعثات الأجنبية بدأت عملها في بعض المناطق الأثرية بالفيوم، حيث بدأت البعثة الألمانية في منطقة وطفة، والبعثة الأمريكية في منطقة هرم سيلا وفج الجاموس، أعمالهما خلال هذا الأسبوع.

وأشار إلى أن البعثة الألمانية بدأت أعمالها الاثنين الماضي في منطقة "وطفة" في مركز يوسف الصديق برئاسة الدكتورة كورنيللا رومر يرافقها عمر فكرى محمد مفتش الآثار، وحمدي التوني أخصائي الترميم وتستمر أعمال البعثة في المنطقة حتى نهاية شهر مارس الحالي.

فيما بدأت البعثة الأمريكية التابعة لجامعة برجهام يونج أعمالها في منطقة آثار هرم سيلا وفج الجاموس بمركز الفيوم يوم الأحد الماضي برئاسة الدكتور كيرى موهلستين ويرافقها من منطقة آثار الفيوم نورة حمدى وهالة عبد الحميد مفتشا الآثار ومحمد أمين أخصائي الترميم، وتستمر أعمالها حتى أوائل الشهر القادم، حيث كانت البعثة قد حضرت إلى المنطقة في سبتمبر الماضي وعملت في الموقع لمدة ثلاثة أسابيع.

بينما أنهت البعثة المصرية برئاسة الدكتور باسم جهاد أعمالها في منطقة "جرزا" بمركز طامية الأسبوع قبل الماضي وقامت قناة ناشيونال جيوجرافيك بتصوير الحفائر لمدة أسبوعين.

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